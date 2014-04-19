به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند عصر شنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: از دو ماه گذشته تاکنون موفق شدیم قراردادهایی را با بخش خصوصی برای تجاری سازی یافتههای تحقیقاتی منعقد کنیم.
وی با اشاره به اجرای یافتههای علمی این سازمان در مزارع و عرصههای کشاورزی، افزود: حدود 550 کشاورز نمونه برای افزایش تولید این دستاوردهای پژوهشی را در مزارع و باغات خود اجرا کردند.
زند با اشاره به حمایتهای صورت گرفته از شرکتهای دانش بنیان، تصریح کرد: برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان امسال 200 میلیارد تومان تسهیلات برای این شرکتها مصوب شده که پرداخت میشود.
وی خاطر نشان کرد: این استان در بخشهای مختلف آبزی پروری و کشاورزی دارای قابلیتهای مهمی است که با فعالشدن بخشهای مختلف سرمایهگذاری امکان واگذاری تسهیلات لازم فراهم شده است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه همچنین بهرهمندی از ظرفیت دانشگاهها را یکی از رویکردهای مهم در سال جدید برشمرد.
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