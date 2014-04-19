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۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۲۰:۱۵

زند مطرح کرد؛

اجرای هشت‌هزار طرح در مراکز تحقیقاتی کشاورزی استان‌ها 

اجرای هشت‌هزار طرح در مراکز تحقیقاتی کشاورزی استان‌ها 

بوشهر-خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از در دست‌ اجرا بودن هشت‌هزار طرح تحقیقاتی در بخش کشاورزی در مراکز تحقیقاتی استان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند عصر شنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: از دو ماه گذشته تاکنون موفق شدیم قراردادهایی را با بخش خصوصی برای تجاری سازی یافته‌های تحقیقاتی منعقد کنیم.
 
وی با اشاره به اجرای یافته‌های علمی این سازمان در مزارع و عرصه‌های کشاورزی، افزود: حدود 550 کشاورز نمونه برای افزایش تولید این دستاوردهای پژوهشی را در مزارع و باغات خود اجرا کردند.
 
زند با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از شرکت‌های دانش بنیان، تصریح کرد: برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان امسال 200 میلیارد تومان تسهیلات برای این شرکت‌ها مصوب شده که پرداخت می‌شود.
 
وی خاطر نشان کرد: این استان در بخش‌های مختلف آبزی پروری و کشاورزی دارای قابلیت‌های مهمی است که با فعال‌شدن بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری امکان واگذاری تسهیلات لازم  فراهم شده است.
 
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه همچنین بهره‌مندی از ظرفیت دانشگاه‌ها را یکی از رویکردهای مهم در سال جدید برشمرد.
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب 2274055

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