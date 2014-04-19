ایجاد سرویس ویژه ارزیابی در گمرک مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، به دستور مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران سرويس ارزيابي ويژه براي واحدهاي توليدي در گمرک مشهد مستقر شد. به دنبال سياست هاي جديد گمرک جمهوري اسلامي ايران و دستور ويژه رئيس كل گمرک، سرويس ارزيابي براي توليدكنندگان در محل واحدهاي توليدي مستقر شده است.

بنا بر اعلام گمرک مشهد، اين اقدام به منظور كاهش هزينه هاي توليد و روان سازي صادرات در گمرک مشهد صورت مي گيرد. بدين منظور به طور نمونه، در راستاي تسهيلات صورت پذيرفته به واحدهاي توليدي در امر صادرات وواردات، گمرک مشهد براي حمايت از 2 واحد بزرگ توليدي كه در فاصله 140 كيلومتري مشهد مقدس وجود دارند سرويس ارزيابي در محل مستقر نموده و با استقرار سرويس ارزيابي تعداد 2870 كاميون به ارزش 20907369 دلار براي اين دو شركت انجام داده است.

لازم به ذكر است كه گمرک مشهد جهت واحدهاي توليدي در شهرک صنعتي توس و كاويان نيز دفتر گمركي مستقر نموده كه توليدات اينگونه واحدها در اسرع وقت و در جهت كاهش هزينه هاي توليد انجام وظيفه مي نمايند.