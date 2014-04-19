مقابله با فرهنگ لیبرال غربی نیازمند ترویج سیره فاطمی است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه احمدی عصر شنبه در همایش گرامیداشت هفته زن و تجلیل از خانواده های ثبت احوال خلخال افزود: جامعه امروز برای نجات خود از گرداب های فرهنگ لیبرالی غربی باید به اسوه حقیقی و ماندگار زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (س) اقتدا کنند.

وی با تاکید به اینکه سیره و سلوک حضرت فاطمه زهرا (س) برای همه زنان و مردان ما اسوه و الگوی همیشگی است، اضافه کرد: جایگاه و مقام زن در آیات و روایات ما بسیار بالاست و از دامن پاک مادران است که انسانهای بزرگ تربیت می شود.

مشاور رئیس سازمان ثبت احوال کشور در امور بانوان با بیان اینکه جایگاه مادر و زن را با هیچ معادله ای نمی توان سنجید، یادآور شد: تربیت فرزند، ایجاد آرامش در خانه و نقش آفرینی اصلی که یک زن در خانه دارد، قابل انکار نیست.

احمدی وجود حضرت فاطمه زهرا (س) را گوهر یکدانه خلقت دانست و تصریح کرد: زنان ستون خانواده ها هستند.

مدیر کل ثبت احوال استان اربیل نیز در این مراسم با بیان اینکه زنان نقش آفرینان نظام جمهوری اسلامی هستند، متذکر شد: سربلندی و عزت جمهوری اسلامی مدیون تلاش های زنانی است که در دوران انقلاب اسلامی با تربیت فرزندان و همسرانی ایثارگر توانستند از ارزش های اسلامی دفاع کنند.

عبدالله امینی با اشاره به عملکرد و کسب رتبه اول کشوری این استان در راه اندازی کارت ملی هوشمند اضافه کرد: کارت ملی هوشمند تنها برای کسانی در اولویت خواهد بود که به سن 15 سالگی رسیده و متقاضی عکس دار کردن شناسنامه خود و دریافت کارت ملی هستند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 30 هزار کارت اولی در استان واجد شرایط دریافت کارت بودند، بیان داشت: تلاش می کنیم با همکاری آموزش و پرورش و در سه ماهه اول قبل از امتحانات خرداد ماه سال جاری کارت اولی های مدارس تمام شود.

مدیر کل ثبت احوال استان ادامه داد: بعد از اتمام صدور کارت ملی هوشمند کارت اولی ها، کارت های ملی هوشمند خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان در اولویت خواهد بود.