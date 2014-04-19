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۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۲۰:۴۸

کشته و زخمی شدن 15 نفر بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در موصل

کشته و زخمی شدن 15 نفر بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در موصل

منابع امنیتی عراقی از کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان و غیرنظامیان عراقی بر اثر انفجار بمب در جنوب شرق موصل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در مسیر گشتی نظامی در جنوب شرق موصل مرکز استان نینوی عراق سیزده نفر کشته و زخمی شدند.

این منابع بیان کردند: خودرو مذکور در کنار جاده اصلی در منطقه "سومر" پارک شده بود و هنگام عبور گشتی نظامیان عراقی منفجر شد و طی آن پنج نظامی کشته و هشت غیرنظامی که در هنگام انفجار به طور تصادفی در حال عبور بودند زخمی شدند.

شایان ذکر است که استان نینوی و مرکز آن موصل یکی از مناطق بحرانی به شمار می رود و  تقریبا به طور روزانه شاهد انفجار خودروهای بمبگذاری شده و بمب و حملات مسلحانه است.

کد مطلب 2274084

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