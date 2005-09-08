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۱۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۳:۰۸

رييس اداره بيماريهاي منتقله از آب و غذاي وزارت بهداشت در گفتگو با "مهر":

3 مورد وبا در روز گذشته// تاييد 1089 مورد وبا در كشور

3 مورد وبا در روز گذشته// تاييد 1089 مورد وبا در كشور

رييس اداره بيماريهاي منتقله از آب و غذاي مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت گفت: تعداد مبتلايان به بيماري وبا در كشور با افزايش 10مورد از 1079 مورد به 1089 مورد رسيد.

دكتر محمود سروش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: از 10 مورد افزايش وبا در كشور 7 مورد آن مربوط به موارد قديمي بوده كه با بررسي آزمايش ها، ابتلاي آنها به بيماري وبا تاييد شده است و فقط 3 مورد آن طي روز گذشته اتفاق افتاده است.

وي اظهار داشت: با افزايش يك مورد به استان تهران، تعداد مبتلايان در اين استان به 217 مورد، با اضافه شدن يك مورد به سيستان و بلوچستان تعداد مبتلايان در اين استان نيز به 14 مورد همچنين با افزايش  7 مورد به آمار مبتلايان در همدان كه اين تعداد از جمله موارد قديمي بوده است تداد مبتلايان در اين استان در مجموع به 172مورد رسيده است.

دكتر سروش با بيان اينكه تعداد موارد مرگ و مير ناشي از اين بيماري همان 11 مورد و افزايشي نداشته است، افزود: تعداد مبتلايان در استان هاي ديگر نيز نسبت به روز گذشته افزايشي نداشته است.

کد مطلب 227413

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