به گزارش خبرگزاري مهر،رحمت اله حافظی در بازدید از مرکز مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به عدم رعایت حریم این منطقه، اظهار کرد: این مجموعه باید حداقل حریم 300 متري داشته باشد در حالی که شمال و شمال شرق شهرک صنعتی با اين مجموعه ديوار به ديوار شده است .

وی از مسئولان مدیریت پسماند خواست تا به صورت قانونی به این مسأله رسیدگی کنند و افزود: تفکیک زباله از مبدا به صورت جدی بايد صورت گیرد تا هزینه حمل ونقل آن نیز کاهش یابد آنچه که در بازدید امروز با آن مواجه شدیم، پردازش زباله به صورت نیمه صنعتی بود.

رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه پردازش زباله مطابق با استانداردهای روز و صنعتی صورت گیرد، تاکید کرد: براساس اختیارات شهرداری تهران اگرلازم است صفر تا صد پردازش زباله به پیمانکار و بخش خصوصی واگذار شود.

حافظی با اشاره به اینکه وضعیت پردازش زباله نامطلوب است و نياز به ارتقا دارد، گفت: آنچه که در این میان حائز اهمیت است محیط کار برای پرسنل پسماند است چرا که این افراد به عنوان یک انسان باید در محیطی مناسب فعالیت داشته باشند تا کمترین آسیب به سلامت آنها وارد شود.

وی با تاکید براینکه آموزش همگانی و عمومی باید در راس کارها قرار گیرد، افزود: علاوه بر بالا بردن استانداردهای لازم در پردازش زباله باید با آموزش‌های مناسب از مردم بخواهیم که زباله کمتری را تولید کنند همچنین مسأله تفکیک زباله از مبدا نیز با جدیت آموزش و پیگیری شود.

این عضو شورای شهر تهران خواستار برگزاری تورهای علمی ویژه دانش آموزان شد و گفت: اگر دانش‌آموزان بدانند که تولید زباله چه آسیب‌های زیست محیطی در بردارد، قطعا نسبت به کاهش تولید زباله تلاش می کنند. در این راستا باید از ظرفیت صدا و سیما به خوبی بهره برداری شود با تولید مستنداتی از محل پردازش زباله می توان امیدوار بود که مردم نسبت به کاهش زباله تلاش کنند.

حافظی با بیان اینکه پردازش زباله باید از حالت متمرکز خارج شود و به صورت پردازش محله ای و منطقه ای تبدیل شود، تصریح کرد: با تهیه زباله سوز استاندارد در محلات می توان از گرمای تولید شده استفاده لازم را کرد.

رئيس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران صراحتا اعلام کرد باید تلاش کنیم تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود در این میان شورای شهر به ویژه کمیسیون سلامت آمادگی دارد تا این شرایط را فراهم سازد.

بوچانی مشاور این کمیسیون در شورای شهر كه در اين بازديد حضور داشت با اشاره به اینکه شهرداری تهران بهای جمع آوری زباله را در قالب عوارض پسماند از شهروندان دریافت می‌كند، افزود: سال گذشته شهرداری تهران 250میلیارد تومان فیش از این محل صادر کرد که 70میلیارد تومان آن محقق شد.

وی با بیان اینکه باید از شهروندانی که بهای پسماندخودرا پرداخت نمی کنند جریمه اخذ شود، اظهار کرد: متاسفانه شهروندان به دلیل عدم آموزش مناسب و نبود زیرساخت‌های لازم در تفکیک زباله از مبدا همکاری لازم را ندارند.

بوچانی با بیان اینکه هم اکنون ما از زباله‌ها در تولید انرژی وکمپوست استفاده می‌کنیم، اعلام کرد: براساس مصوبه شورای شهر 10 درصد از عوارض بهای خدمات پسماند باید صرف فرهنگ‌سازي شود که متاسفانه در این میان اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

وی با بيان اينكه باید حریم مرکز پسماند شهرداری تهران رعایت شود، گفت: متاسفانه به دلیل بی توجهی شاهد آن هستیم که حریم در این مجموعه رعایت نشده است در حالی که با ایجاد فضای سبز قطعا حريم رعايت می‌شد.

بوچانی خاطر نشان کرد: شهرداری تهران از قوانین خدمات پسماند تنها اخذ عوارض آنرا رعایت می‌کند در حالی که آموزش شهروندی یکی از مهمترین مواردی است که در این قانون به آن اشاره شده ولي مغفول مانده است.