حمل و نقل عمومی برای بانوان رایگان شد/ پخش نذری به سلامتی همه مادران ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز یکشنبه بانوان و مادران خرم آبادی در مکان های مختلف شهر با سیل تبریک و نگاه ویژه برای ارائه خدمات مواجه شده اند به طوریکه اتوبوسهای حمل و نقل عمومی در مرکز لرستان خدمات دهی به بانوان را به صورت رایگان انجام می دهند.

ارائه خدمات رایگان استقبال بانوان از وسایل حمل و نقل عمومی را افزایش داده به طوریکه بیشتر مسافران اتوبوسها را نیز خانم ها اختصاص داده اند.

همچنین بازار تبریک روز زن و مادر در اتوبوسهای خط واحد و تاکسی های شهری داغ است تا خانم ها خود در تبریک گفتن به یکدیگر پیشقدم باشند.

در جای جای شهر می توان جوانان و نوجوانانی را دید که کار پخش گل، شربت نذری و شیرینی را انجام می دهند.

حسن احمدی دانش آموز سوم تجربی که در حال پخش شربت نذری است به خبرنگار مهر می گوید که این نذری را به سلامتی همه مادران ایرانی تهیه دیده و توزیع کرده است.

وی نذر خود را هدیه ای به ساحت زنان مسلمان ایرانی و مقام بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) می داند و پیغام عشق و دوست داشتن را از طریق خبرگزاری مهر برای مادرش می فرستد.

امروز شهر را نام فاطمه(س) برداشته است، هر جا که نگاه می کنی نام و مقام پاره تن رسول خدا(ص) برای زنان لرستانی و ایرانی احترام و ارج گذاری مضاعف به همراه داشته است.

