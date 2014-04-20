انس با قرآن ارتقاء رفتارهاي فردي و اجتماعي را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌‌الاسلام محمود مرويان حسيني، صبح يكشنبه در اختتاميه دومين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم ويژه مجتمع‌هاي شبانه روزي كميته امداد امام خميني در جمع خبرنگاران اظهار كرد: توجه به مقوله قرآن و قرآن پژوهي مي‌تواند در شخصيت سازي اخلاقي و معنوي خاندان كميته امداد تأثير بسزايي داشته باشد و از سويي اين نهاد مجموعه‌اي حمايتي است كه حمايت‌هاي آن منحصر به عرصه خدمات مادي نبوده و بايد خدمات آن در ابعاد گوناگون به ويژه در بخش فرهنگ توسعه يابد.

وي با تاكيد بر اينكه ورود جدي كميته امداد به مباحث قرآني نشانه پويايي ساختار امداد است، افزود: به منظور اهتمام در گسترش فرهنگ اسلامي بايد مباحث ديني در ميان مددجويان كميته امداد گسترش يابد.

مدير كل سازمان تبليغات اسلامي خراسان رضوي عنوان كرد: امروز نيازمندي هاي خانواده هاي تحت پوشش با اولويت نيازهاي فرهنگي بايد مورد توجه باشد و در اين راستا يكي از سپرهاي فرهنگي نسل ما در برابر جنگ نرم دشمنان حركت در مسير زندگي ديني است.

حجت الاسلام مرويان حسيني با بيان اينكه قرآن پشتيبان است، تصريح كرد: براي اجرايي كردن آيات قرآني از حفظ و تلاوت به فهم، ساختار سازي و هم چنين تحقق فرهنگ و تربيت قرآني روي آوريم.

وي يادآور شد: فردي كه با آموزه هاي قر آني آشنا مي شود از معنويت وحي، معارف قرآني، تربيت اسلامي و از تأثيرات اجتماعي كه قرآن در بازسازي ساختار فرد و جامعه ي مي گذارد بهره مند مي شود و در حقيقت ضرورت دارد براي اجرايي كردن آيات قرآني از حفظ و تلاوت به فهم، ساختار سازي و هم چنين تحقق فرهنگ و تربيت قرآني روي آوريم.

وي يكي ازمهمترين و برجسته ترين دستاوردهاي انس با قرآن را راهبرد تقواي فردي و اجتماعي دانست و افزود: تقوا موجب گسترش فرهنگ انفاق و خيرخواهي شده و ما مي توانيم در بحث مواجهه اجتماعي و مديريتي با پديده فقر از قرآن استفاده كنيم.