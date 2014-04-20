رتبه یک کشوری مسکن مددجویان تحت پوشش بهزیستی به سمنان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوحی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه طرح نهضت مسکن از سال 89 آغاز شد گفت: از دو هزار و41 سهمیه استان، یک هزار و 918 واحد تا کنون تحقق پیدا کرده است.

وی پیشرفت فیزیکی پروژه ها را 89 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: هم اکنون 225 واحد در مرحله ی اسکلت و سفت کاری، 457 واحد در مرحله نازک کاری، و یک هزار 236 واحد نیز به مددجویان واگذار شده است.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه در این طرح سقف کمک بلاعوض سازمان حدود 40 میلیون ریال برای هر یک از مددجویان در نظر گرفته شده بود افزود: در طرح نهضت مسکن مجموعاً 47 میلیارد و 782 میلیون ریال کمک بلاعوض از سوی سازمان بهزیستی به مددجویان متقاضی تعلق گرفت.

نوحی در خاتمه با بیان اینکه یکی از اهداف سازمان بهزیستی این است که دغدغه قشر آسیب پذیر جامعه را در بحث مسکن رفع کند افزود: از تلاش تمام دست اندرکاران و کارشناسان ذیربط حوزه مسکن به ویژه معصومه برادران کارشناس تأمین و توسعه مسکن مددجویان بهزیستی استان قدردانی می شود.