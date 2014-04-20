تلاش دشمن برای ترویج بی بند و باری در جامعه/ ضرورت نهادینه کردن و ترویج فرهنگ فاطمی

به گزارش خبرنگار مهر، روز میلاد باسعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان روز مادر و هفته زن نامگذاری شده است زیرا این بانوی بافضیلت بهترین مادر برای فرزندان خود بود، مادری که فرزندانی نظیر حسن بی علی، سید الشهدا و عقیله بنی هاشم حضرت زینب(س) را در دامان خود پرورش داد.

حضرت زهرا(س) بهترین همسر عالم نیز محسوب می شود به طوری که همواره امیرالمومنین(ع) از اخلاق و روش همسرداری فاطمه(س) به نیکی یاد کردند و این بانوی بافضیلت نشان داد که در همه عرصه ها نظیر و مانندی برای وی وجود ندارد.

حضرت زهرا(س) را بی شک باید اسوه و الگوی زنان مسلمان دانست به همین خاطر تمسک و شناخت فرهنگ فاطمی نیاز امروز جامعه ایرانی است، جامعه ای که دشمن تلاش دارد به وسیله القای فرهنگ غرب و ارزشهای منحط غیر اسلامی، الگوهای بی بدیل اسلامی را تحت الشعاع قرار داده و زمینه انحراف نسل جوان و ملت ایران را فراهم کند.

در این میان دشمن و استکبار جهانی سرمایه گذاری وسیعی بر روی زنان و دختران ایران اسلامی کرده است به طوری که اکنون هزاران شبکه ماهواره ای تلاش دارند تا عفت و حجاب فاطمی را از زن مسلمان ایرانی بگیرند.

دشمن اعتقاد دارد که اگر عفت و حجاب از زن ایرانی که نقش محوری در خانواده ایفا می کند وجود نداشته باشد، می توان اهداف و توطئه های خود را در جامعه اسلامی پیش برد به همین خاطر شناخت اهداف دشمن و الگو گیری از سیره و روش حضرت زهرا(س) در عصر حاضر بسیار با اهمیت است.

حضرت زهرا(س) الگوی بی نظیر برای زنان ایرانی است/ زنان به وظایف خود در خانه توجه کنند

حجت الاسلام علیرضا ساورعلیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه حضرت فاطمه زهرا اظهار داشت: آن حضرت الگویی برای تمام بشریت در همه اعصار است و باید ویژگی‌های شخصیتی آن حضرت در جامعه به خوبی شناسانده شود.

این کارشناس مذهبی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی کامل و بی بدیل است، لذا زنان باید سجایای اخلاقی این بانوی بزرگوار را الگوی خود قرار داده و به فرزندان و نسل جوان خود نیز منتقل کنند.

وی ادامه داد: ایمان به خدا در بالاترین مرتبه خود مهمترین ویژگی زندگی حضرت زهرا(س) است که الگو برداری جوانان از این جنبه زندگی ایشان سبب می شود هیچ گاه از مسیر خود گمراه نشوند چرا که ایشان بالاترین حجت بر انسان هستند.

ساورعلیا اضافه کرد: حضرت زهرا (س) بهترین مادر عالم است که الگو قرار گرفتن از سوی مادران می تواند خوشبختی و سعادت را به دنبال داشته باشد و زنان و مادران مسلمان باید با مطالعه زندگی حضرت زهرا(س)، ایشان را الگوی زندگی خود قرار دهند و در تربیت فرزندان خود از بی بی دو عالم الگو بگیرند.

وی گفت: وظیفه همسری و مادری که از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین وظیفه در خانواده محسوب می‌شود، به‌عهده زن گذاشته شده است و زنان ما می‌توانند با تأسی از شیوه زندگی حضرت زهرا(س) از روش‌های تربیتی و سیره عملی آن حضرت برای تربیت صحیح نسل آینده و به سعادت رسیدن دو جهان بهره گیرند.

دشمن تلاش دارد تا زنان ایرانی را از حجاب دور کند

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد ورامین عنوان کرد: در تفکر اسلامی زن به عنوان موجودی که همزمان می تواند سه نقش بسیار مهم همسری، مادری و عنصر موثر اجتماعی را به اتفاق ایفا کند مورد نظر است و به دلیل همین تفکر است که نهضتی همچون انقلاب اسلامی توانست بدون امکانات مادی بر رژیم قدرتمند طاغوت غلبه کند.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر دشمن تلاش می کند از ناحیه زنان و خانواده ورود پیدا کند و چنانکه خوددشمنان هم بارها گفته اند هر چادری که از سر یک زن مسلمان ایرانی و اسلامی بردارید راهی برای نفوذ به انقلاب ایران پیدا کرده اید و امروز زنان در عرصه جنگ نرم و عملیات روانی می تواند نقش بسزایی ایفا کند.

وی متذکر شد: دشمن با انواع ترفند ها درصدد بر هم زدن فرهنگ دینی ایران اسلامی است و باید بصیرت خود را حفظ کنیم تا امت شیعه از خط رهبری و ولایت گمراه نشوند.

عفت حضرت زهرا(س) سرلوحه زندگی دختران جوان قرار گیرد

حجت الاسلام مصطفی دین پرور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضرت فاطمه (س) الگوی تمام زنان عالم و اسوه حیا و عفت است که دختران و زنان جامعه اسلامی باید ایشان را سرمشق و اسوه خود قرار دهند.

این کارشناس مذهبی افزود: بهره مندی از سیره زندگانی ائمه اطهار (ع) و الگو قرار دادن سیره آن بزرگواران در زندگي از مسائل مهمي است كه بايد در جامعه مورد توجه قرار گيرد و در جهت تقويت و رشد ارزش ها تلاش شود.

وی ادامه داد: قناعت، ساده زيستي، دشمن شناسي، وفاي به عهد، همسرداري، عفاف و حجاب، تربيت صحيح فرزندان و ازهمه مهمتر ولايتمداري زهراي اطهر(س) از خصوصيات بارز اين بانوي بزرگوار بوده كه در تمام مراحل زندگي بايد سرلوحه كار ما باشد.

دین پرور با اشاره به ارتقای جایگاه زنان در کشورمان بعد از انقلاب اسلامی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و سیاسی گفت: از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، ایجاد هویت و شخصیت برای زنان مسلمان و حضور موثر زنان در عرصه‌های علمی و دانشگاهی و سطوح گوناگون اجرایی کشور است.

این مسئول تأکید کرد: بهترین راه مقابله با تبلیغات سوء دشمنان که امروز درصدد هستند تا از طریق ماهواره‌ها و سایت‌های مختلف افراد جامعه به ویژه دختران و زنان جامعه را به انحراف بکشانند، نهادینه کردن و ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه است.

وی گفت: باید تلاش کنیم هویت الهی زنان مسلمان که دستاورد عظیم انقلاب اسلامی بوده حفظ شود چرا که امروز دشمن با تدوین برنامه‌های مختلفی به‌دنبال ترویج برهنگی و بی‌بند و باری و ضعیف جلوه دادن زنان و دختران مسلمان است.