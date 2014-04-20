معامله 1.5 میلیون سهم در تالار بورس خراسان شمالي

جواد خاني در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هفته گذشته در مجموع یک میلیون و 535 هزار و 632 فقره سهم به ارزش کلی پنج میلیارد و 440 میلیون و 597 هزار و 796 ریال در تالار بورس منطقه اي خراسان شمالي خريد و فروش شد.

وي ارزش خريد سهام در تالار بورس استان در هفته گذشته را سه ميليارد و 31 ميليون و 120 هزار و 36 ريال و ارزش فروش سهام را دو ميليارد و 409 ميليون و 477 هزار و 760 ريال اعلام كرد.

خانی عنوان کرد: تعداد سهام رد و بدل شده در تالار بورس استان در هفته گذشته به نسبت هفته پیش از آن کاهش چشمگیری داشته و تقریبا نصف شده است.

به گفته وی در دو هفته گذشته در مجموع سه میلیون و 712 هزار و 62 فقره سهم به ارزش کلی 9 میلیارد و 866 میلیون و 951 هزار و 159 ریال در تالار بورس منطقه اي خراسان شمالي خريد و فروش شد.

کارشناس مسئول تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی اضافه کرد: دو هفته گذشته ارزش خريد سهام در تالار بورس استان شش ميليارد و 65 ميليون و 432 ريال و ارزش فروش سهام نیز سه ميليارد و 801 ميليون و 950 هزار و 726 ريال بود.

خاني گفت: همچنين در هفته گذشته 12 نفر براي دريافت كد بورسي جديد به تالار بورس منطقه اي خراسان شمالي مراجعه كردند.

کارشناس مسئول تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی در ادامه اظهار داشت: پارسال در مجموع 142 میلیون و 720 هزار سهم به ارزش 571 میلیارد و 249 میلیون و 588 هزار ریال در تالار بورس این استان معامله شد.

به گفته وی میزان سهام معامله شده در تالار بورس خراسان شمالی در سال 92 به نسبت سال قبل از آن 1.33 درصد و از لحاظ ارزشی نیز حدود دو برابر رشد داشت.

تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عامليت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه‌اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت های داد و ستد سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.