اسلام منزلت فراموش شده زنان را احیا کرد

حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سالروز میلاد بانوی دو عالم، روز مادر و زن اظهار داشت: عزت و کرامت انسانی بزرگترین موهبتی است که درخشش نور اسلام در آسمان تاریک جاهلیت برای جامعه زنان به ارمغان آورد و شخصیت و منزلت فراموش شده این قشر را احیا کرد.

وی افزود: مکتب انسان‌ ساز اسلام به همه عقاید جاهلی در مورد زن خط بطلان کشید و به وی عزتی دوباره بخشید، اسلام فرزند دختر را مایه برکت و زنان را ریحانه و مظهر قداست معرفی و ایشان را به عروج ملکوتی و افق‌های روشن نائل کرد.

این مسئول عنوان کرد: در چنین دیدگاه ارزشی، زن دارای برترین و والاترین مقام و مرتبت و به عنوان عنصر اصلی جامعه، پیکره موثر اجتماع، مکمل حیات بشری و عامل پیشرفت و کمال انسانی همواره مورد تکریم و احترام است.

جلیل زاده ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران با تبیین این مهم که یک زن می‌تواند با رعایت شئونات اجتماعی، اعتقادی و اخلاقی علاوه‌بر وظایف ارزشمند خانوادگی، مادری و تربیت فرزند در امور مختلف جامعه همانند سیاست، صنعت، ورزش و… نیز وارد شده و نقش ایفا کند، موجب شکوفایی توان و استعداد بی‌نظیر زنان و دختران کشور شد.

رئیس تبلیغات اسلامی قدس بیان کرد: به مناسبت این روز در شهرستان قدس برنامه های متفاوتی از جمله جشن مادران آسمانی، برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوعات سیره حضرت فاطمه(س)، نقش زنان در اسلام، سبک زندگی اسلامی و وظیفه زنان امروز در تربیت انسان که مخصوص بانوان است، اعزام مبلغ به مسجد و حسینیه‌ها و مدارس، مسابقات کتابخوانی در خصوص نحوه زندگی بانوی دو عالم، مسابقات حفظ سوره کوثر برای خردسالان و همچنین حفظ جز 30 برای بزرگسالان را برگزار می‌شود.