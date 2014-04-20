بیانیه 200 نماینده مجلس در واکنش به تحریم های انگلستان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی 200 نفر از نمایندگان بیانیه ای را به منظور محکوم کردن اقدام دولت انگلستان مبنی بر تحریم جدید برخی از مسئولان امضا کردند .

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت انگلیس که سابقه دشمنی استعماری او در جهان با ملت ایران و دخالت های نابجا در امور داخلی کشورمان در دهه های گذشته بر همگان آشکار گردیده است در روزهای اخیر در اقدامی دیگر برخی مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی ایران از جمله دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به قول خود تحریم کرده است.

این اقدام هر چند تاثیری در امور داخلی کشور ما ندارد اما حکایت از عدم پایبندی 1+5 بر ادعاهایی است که در ژنو دارند و نشان می دهد آنها هرگز از دشمنی با ملت ایران و ایران اسلامی دست نخواهند کشید. امیدواریم رفتارهایی از این دست که از سوی اعضای 1+5 به ویژه آمریکا و انگلیس که بارها دیده شده است، موجب افزایش حساسیت گروه مذاکره کننده دیپلماسی خارجی کشورمان باشد و موجب شود علاوه بر تحرک بیشتر در مقابله با این دخالت ها، تمام توان خود را در به کارگیری ظرفیت های داخلی کشور و حل مشکلات قرار دهند.