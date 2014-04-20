مراجعه به کتابخانه های کرمان 6 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین زاده پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع طی سال گذشته بیش از چهار میلیون و 400 هزار نفر به کتابخانه های عمومی استان مراجعه کردندکه درمقایسه به مورد مشابه سال پیش رشد6درصدی داشته است.

وی با اشاره به افزايش قابل توجه تعداد نسخه هاي كتاب در كتابخانه هاي عمومی استان افزود: هم اكنون یک میلیون و316 هزار نسخه كتاب در کتابخانه های استان موجود است كه اين ميزان در مقایسه با اسفند ماه سال 91، بيانگر افزايشي 5 درصدي است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان ضمن اشاره به رشد5درصدی میزان امانت کتاب،گفت: اعضاء ومراجعین کتابخانه های عمومی استان در سال گذشته بیش از دو میلیون و670 هزارجلدکتاب به امانت گرفته اند.

وی گفت: توجه به جامعه استفاده کننده، تنوع در خدمات، نوع ارتباط کتابداران و مراجعین، کیفیت خدمات و انواع منابع اطلاعاتی می تواند راهکاری موثر در بهبود و ارتقاء بهره وری کتابخانه های عمومی باشد.