پرداخت330 ميليارد تومان اعتبارات قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 92 به شهرداريها و دهياريها

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد امامي امين با بيان مطلب فوق گفت : از اعتبار فوق ، دو هزار ميليارد و 913 ميليون ريال از محل اعتبارات موضوع بند (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1392 به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شده است.

وي افزود : از اين اعتبار 794 ميليارد ريال به شهرداري كلانشهرها و هزار ميليارد و 345ميليون ريال به ساير شهرداري ها پرداخت شده است.همچنين 773 ميليارد ريال از اين اعتبار در وجه استانداري‌ها واريز شده تا در اختيار دهياري‌ها قرار گيرد.

امامي امين در ادامه گفت : 387 ميليارد ريال نيز از محل اعتبارات موضوع بند (3) ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1392 (هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) طي ابلاغ تخصيص معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بر اساس پيگيري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در انتهاي سال 92 به حساب شهرداري‌ها و دهياريهاي كشور واريز شد.