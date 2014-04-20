  1. استانها
  2. البرز
۳۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۱۲

ساخت مخزن ذخيره آب شرب عظيميه کرج آغاز شد

ساخت مخزن ذخيره آب شرب عظيميه کرج آغاز شد

کرج – خبرگزاری مهر: عمليات اجرايي ساخت مخزن ذخيره آب بتني آب آشاميدني در شمال عظيميه شهرستان کرج آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان آب و فاضلاب استان البرز در این خصوص گفت: ظرفیت این مخزن سه هزار متر مکعب خواهد بود و با ساخت آن جمعيتي بالغ بر 19 هزار نفر تا افق طرح يعني سال 1410 شمسي زيرپوشش آب رساني آن قرار مي گيرند.

غلامرضا رضایی فر ادامه داد: با ساخت اين مخزن و منبع تامين كننده، آب مخزن 20 ليتر در ثانيه از تصفيه خانه آب رجايي شهر ( آب برداشتي از سد طالقان ) و 30 ليتر درثانيه از منابع سفره هاي زيرزميني خواهد بود.

وي اعتبار پيش بيني شده براي احداث مخزن عظيميه را 15 ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: با اتمام ساخت مخزن جديد، مناطق واقع در شمال عظيميه و شمال شهرك جنگلباني زيرپوشش قرار مي گيرند و پيش بيني مي شود عمليات ساخت اين مخزن دراسفند ماه سال جاري به پايان برسد.

مدیر عامل سازمان آب و فاضلاب استان البرز با بیان اینکه بايد به تامين آب مردم به عنوان يك موضوع ملي نگريسته و توجه شود، اظهار داشت: با توجه به كاهش بارندگي ها و مصرف بالا در كل كشور به طور عموم وضعيت مناسبي براي منابع تامين آب ديده نمي شود و بايد خود را آماده شرايط دشوار فصل  گرما در سال جاري نماييم.

کد مطلب 2274575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها