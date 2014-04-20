افزایش 10 برابری اخطار به هواپیماهای بیگانه در سال 92

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در مراسم صبحگاه این قرارگاه ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)و روز زن و تبریک به مناسبت روز ارتش گفت: امسال در رژه روز ارتش فقط بخشی از توانمندی های قرارگاه پدافند هوایی به نمایش گذاشته شد واین دست آورد هاکه به دست توانمند جوانان و دانشمندان کشور شکل گرفته است اجازه هرگونه تحرکی را از دشمنان صلب کرده است .

وی در ادامه افزود: در دیداری که اخیرا فرمانده قرارگاه با مقام معظم رهبری داشتند، معظم له تدابیر بسیار مهمی را در رابطه با پدافند ابلاغ فرمودند که یکی از این سیاست ها احتمام جدی قرارگاه در رابطه با جنگ الکترونیک و دفاع الکترونیک بود و حضرت آقا از عملکرد پدافند هوایی ابراز رضایت نمودند.

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی تصریح کرد: در سه سال اخیر اقدامات تاکتیکی قرارگاه پدافند هوایی نسبت به گذشته افزایش داشته است در پاییز 92 نسبت به همین بازه زمانی در سال 89 اقدامات تاکتیکی و اخطار به هواپیماهای بیگانه افزایش 10 برابری داشته است و یکی از موارد رضایت فرماندهی معظم کل قوا در حوزه کشف و شناسایی در قرارگاه پدافند هوایی است که به یاری خداوند پیشرفت محسوسی در این حوزه شاهد بوده ایم.

سرتیپ صباحی فرد در پایان گفت: رژه بسیجیان قرارگاه پدافند هوایی امسال برای نخستین بار و بسیار باشکوه انجام شد که مورد تقدیر سلسه مراتب قرار گرفت.