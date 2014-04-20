همایش پیاده روی ویژه بانوان در شاهرود برگزار می شود/ نو نهال شاهرودی قهرمان مسابقات دو و میدانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رحیمیان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود گفت: همایش پیاده روی ویژه بانوان در روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه به مناسبت گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته بزرگداشت مقام زن و با همت کمیته آمادگی جسمانی و هیئت ورزش های همگانی این شهرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این همایش پیاده روی رأس ساعت هفت صبح دوشنبه از محل اداره ورزش و و جوانان تا امام زاده محمد بسطام انجام می شود افزود: روز چهارشنبه سوم اردیبهشت نیز که با نام زن، شادابی و امید به آینده نامگذاری شده با همکاری هیئت بازیهای بومی و محلی نیز ساعت 9 صبح از محل این اداره به سمت استادیوم تختی همراه با مسابقه طناب کشی برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود در ادامه با اشاره به این که مسابقات دو و میدانی قهرمانی استان به میزبانی شهرستان سمنان در پیست دو و میدانی استادیوم تختی این شهر برگزار شد شش نفر از ورزشکاران دو میدانی شاهرود مقام های برتر را کسب کردند خاطر نشان کرد: هادی یوسفی در ماده 200 و 400 متر در رده سنی نونهالان، مهدی صابری در 400 متر و پرش طول در رده سنی نوجوانان، مصطفی نوروزیان در 800 متر مقام قهرمانی را کسب کردند.

رحیمیان ادامه داد: روزبه روح بخش در مقام 800 و 1500 متر مقام دوم، علی غریب در 3000 متر قهرمان و مرتضی نجاریان در پرتاب وزنه نائب قهرمان شدند.

وی با یادآوری این مطلب که علی غریب، مصطفی نوروزیان و مهدی صابری برای شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور به تهران اعزام شدند تصریح کرد: در این مسابقات نیز هادی یوسفی در رده نونهالان در پرتاب نیزه با 38 متر و 41 سانتی متر به مقام قهرمانی و در ماده 400 متر به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود همچنین در خاتمه با اشاره به اینکه علی غریب در ماده سه هزار متر جزء هشت نفر برتر کشور و در مقام هفتم جای گرفت عنوان کرد: مرتضی نوروزی از ووشوکاران شهرستان که در سال 92 مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور (انتخاب تیم ملی) در بخش ساندا (مبارزه) را کسب کرده بود، به دعوت فدراسیون ووشو به اردوی تیم ملی دعوت و موفق شد در این اردو پس از برد مقابل نفر دوم سال 92 از مشهد مقدس و نفر اول از تهران به صورت شبانه روزی در اردوی تیم ملی حضور داشته باشد.