خوشحالی "استیلی" به سبک شادی "مارکو تاردلی" تشبیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان دوئردن" نویسنده بخش آسیایی سایت ای اس پی ان با مطلب بلندی تحت عنوان "ایران قادر نیست ارزش‌هایش را ثابت کند" به تحلیل وضعیت فوتبال ایران در سه دوره گذشته رقابتهای جام جهانی پرداخته است. در ابتدای این مطلب آمده است: ایران ممکن است هرگز به مرحله بعدی رقابتهای جام جهانی صعود نکرده باشد اما این بدین معنی نیست که شرکت کردن آنها در یادها نماند --- اتفاقا برعکس.

بر پایه این گزارش، وقتی تیم های غرب آسیا در رقابتهای جام جهانی شرکت می کنند ممکن است زود صحنه را ترک کنند اما داستان‌ها برای مدت زمان زیادی ورد زبان باقی می ماند. ایران در ماه ژوئن با نیجریه، آرژانتین و بوسنی و هرزگوین دیدار می‌کند و اینکه این تحت مربیگری "کارلوس کی‌‎روش" چه عملکردی در این رقابتها داشته باشد ، به جذاب ترین بخش تبدیل شده است. برای ایران این چهارمین اپیزود است، و امیدواری جدید.

در بخش دیگری از این گزارش به پیروزی 2 بر یک ایران مقابل آمریکا در جام جهانی 1998 آمریکا اشاره شده است. حمید استیلی در فاصله پنج دقیقه به پایان نیمه نخست با ضربه سر دروازه آمریکا را باز کرد و شادمانی به سبک "مارکو تاردلی" ارائه کرد. شش دقیقه به پایان بازی، مهدی مهدوی کیا (که وقتی در سال 2009 از فوتبال خداحافظی کرد هنوز 20 ساله به نظر می رسید) ایران را دو گله کرد. "برایان مک براید" خیلی زود فاصله را به یک گل کاهش داد.