۳۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۵۷

اخبار سوریه/

سفر بشار اسد به "معلولا" ساکنان را به بازگشت سریع ترغیب کرد

یک رسانه سوری از بازگشت مردم معلولا ساعاتی پس از بازدید رئیس جمهوری سوریه از این شهر مسیحی نشین و باز شدن جاده بین المللی حلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،تلویزیون سوریه اعلام کرد: پس از بازدید بشار اسد از شهر مسیحی نشین معلولا در حومه دمشق مردم این شهر فوج فوج در حال بازگشت به منازل خود هستند.

این رسانه سوری از اقامه مراسم دینی ویژه مسیحیانی که به شهر معلولا باز می گردند خبر داد.

شایان ذکر است که بشار اسد ساعاتی قبل به مناسبت عید فصح از شهر مسیحی نشین معلولا بازدید به عمل آورد و ضمن دیدار با کشیش های این شهر از نزدیک ویرانی ها وارد شده به کلیساها از سوی تروریست ها را مورد بازدید قرار داد و گفت: تروریسم هرگز نمی تواند تاریخ بشری و  تمدنی سوریه را نابود کند.

از سوی دیگر تلویزیون سوریه از تسلط ارتش سوریه بر جاده بین المللی در حلب خبر داد.

 

