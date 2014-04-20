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۳۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۴۱

احمدی:

پنجره واحد سرمایه گذاری در مازندران ایجاد شود

پنجره واحد سرمایه گذاری در مازندران ایجاد شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی بین الملل استانداری مازندران، ایجاد پنچره واحد سرمایه گذاری برای تسریع در فرآیند صدور مجوزها را در استان ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بعد از ظهر یکشنبه در نخستين نشست ستاد سرمايه گذاري استان گفت: علاوه بر ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری، تشکیل کمیته استعدادیابی اراضی مستعد برای سرمایه گذاری در استان نیز از مهمرین برنامه های بخش سرمایه گذاری است.

وی اظهار داشت: برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه مازندران در زمینه حمایت از سرمایه گذاری باید در زمینه ایجاد پنجره واحد و تشکیل کمیته استعداد یابی برنامه ریزی شود.

احمدی، ارتقای سرمایه گذاری در استان را از مهمترین اولویتهای توسعه بیان کرد و گفت: برنامه ریزی کلان اقتصادی در این برهه زمانی با توجه به شاخص بودن مباحث اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی بین الملل استانداری مازندران یادآور شد: برای شناسایی مشکلات و حمایت از سرمایه گذاری در استان باید بانک اطلاعات سرمایه گذاری تشکیل شود.

وی تصریح کرد: ایجاد این بانک اطلاعاتی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در استان نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 2274750

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