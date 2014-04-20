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۳۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۶:۴۵

بیانیه اعضای شورای اسلامی شهر کرج برای احیاء باغ سیب

بیانیه اعضای شورای اسلامی شهر کرج برای احیاء باغ سیب

کرج - خبرگزاری مهر: اعضای شورای اسلامی شهر کرج طی بیانیه ای حمایت خود از باغ سیب مهرشهر را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اعضای شورای اسلامی شهر کرج آمده است: مکتب حیات بخش اسلام برای موجودات زنده ارزش خاصی قائل است و اعتقاد دارد که کاشت درخت و ایجاد فضای سبز رگ حیاتی جامعه بشریت است که اگر قرار است خون سرخ در رگ ها جریان یابد، باید رگه های سبز و کاشت درخت توسعه یابد.

شورای اسلامی شهر کرج مصمم است با توکل بر خدا و حمایت مسئولان شهر باغ سیب را احیا نموده و در روز ولادت فاطمه زهرا (س) به مردم شریف کرج اهدا نماید.

امید است در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی بتوانیم فرهنگ حفظ درخت و فضای سبز را تقویت نماییم.

از مقام معظم رهبری که طلایه دار این امر خطیر هستند طی درخواستی تقاضای کمک نموده و منتظر رهنمود و حمایت و دستورات معظم له می باشیم.

کد مطلب 2274754

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