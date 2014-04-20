بیانیه اعضای شورای اسلامی شهر کرج برای احیاء باغ سیب

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اعضای شورای اسلامی شهر کرج آمده است: مکتب حیات بخش اسلام برای موجودات زنده ارزش خاصی قائل است و اعتقاد دارد که کاشت درخت و ایجاد فضای سبز رگ حیاتی جامعه بشریت است که اگر قرار است خون سرخ در رگ ها جریان یابد، باید رگه های سبز و کاشت درخت توسعه یابد.



شورای اسلامی شهر کرج مصمم است با توکل بر خدا و حمایت مسئولان شهر باغ سیب را احیا نموده و در روز ولادت فاطمه زهرا (س) به مردم شریف کرج اهدا نماید.



امید است در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی بتوانیم فرهنگ حفظ درخت و فضای سبز را تقویت نماییم.



از مقام معظم رهبری که طلایه دار این امر خطیر هستند طی درخواستی تقاضای کمک نموده و منتظر رهنمود و حمایت و دستورات معظم له می باشیم.