فعالیت 500 هیئت مذهبی در رباط کریم/ 140 مبلغ به نشر ارزشهای دینی می پردازند

ابراهیم بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 500 هیئت مذهبی در سه قالب هیئات محوری، مستمر و ویژه محرم در رباط کریم فعال می کنند، اقدامات فرهنگی و مذهبی در نقاط مختلف شهرستان به کمک 140 مبلغ و مبلغه صورت می گیرد که با همکاری امور مساجد، آموزش و پرورش، تبلیغات مدارس و سایر مراکز مربوطه مشغول نماز جماعت و بیان احکام و حل مسائل شرعی هستند و به ارگان های مختلف و دانشگاه ها اعزام می شوند.

این مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه ساماندهی هیئات مذهبی و مداحان شهرستان عنوان کرد: در این زمینه پرونده هیئات امنا در اداره تبلیغات اسلامی تشکیل شده که توسط شورای سازمان، سالانه و حتی گاهی بدون اطلاع از فعالیتهای این هیئات سرکشی و نظارت می شود.

هیئات مذهبی زیر ذره بین اداره تبلیغات/ مجوز متخلفان لغو می شود

وی ادامه داد: از آنجاکه هیئات مذهبی و تشکل های مردم نهاد در خصوص نشر فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) و اهل بیت (ع) فعالیت می کنند، در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم فعالیت هیئات طی بازدید سالانه و بررسی پرونده هیات، مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد.

رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم در زمینه نحوه برخورد با مداحان غیرمجاز گفت: فعالیت مداحان در کانون ویزه این قشر ثبت شده و مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت بروز تخلف، فرد خاطی به سازمان احضار و تذکر داده می شود، تکرار تخلف نیز منجر به اقدام قانونی و تشدید برخورد خواهد شد.