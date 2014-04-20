ستاد حماسه سوم خرداد در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت آزادسازی خرمشهر گفت: در 8 سال دفاع مقدس ما با تمام دنیا جنگیدیم چرا که تمام قدرتها بارژیم بعث عراق بر عله ما وارد جنگ شدند.

وی افزود: تاریخ کشور ما چه در حوزه دین و مذهب و چه در مقاومت و جنگ دارای اسطوره های بزرگی است و این در حالی است که کشورهای غربی به دلیل خالی بودن فرهنگشان از اسطوره های حقیقی به دنبال ساختن اسطوره ها و رمانهای خیالی هستند تا مردم از آنها الگو پذیری داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری با اشاره به این که اسلام از ازل تا ابد به دنبال پاکی و فضیلت است افزود : در اسلام به اندازه ای شخصیت بزرگ وجود دارد که هرچه نوشه شود و نویسندگان به نگارش در آورند باز جا برای نوشتن و انتقال به نسلهای آینده وجود دارد.

یونسی تاکید کرد : جوانان سرزمین ما باید همواره بدانند که از چه تاریخ گهربار و گرانقدری برخوردارند.

وی افزود: تاریخ آینده این حقیقت را خواهد نوشت که جوانان این سرزمین به اجدادشان که ما باشیم به خاطر مبارزات مردانه مباهات خواهند کرد.

این مسول تاکید کرد: هر جا مردم ما با هم بوده اند و در کنار هم بوده اند پیروز شدیم، مثل 8 سال جنگ تحمیلی و اکنون نیز در مقابل تحریمها کوتاه نیامده ایم و قد خم نکرده ایم.

یونسی با گرامیداشت یاد و خاطره 10 هزار و 400 شهید دوران جنگ اظهار داشت: این شهدا و جانبازان بودند که باعث برقراری و پایداری ایران شدند تا کشور ما مانند خورشید بدرخشد.