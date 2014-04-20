به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین موسی‌زاده ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت راه اندازی مراکز رشد در لرستان از توسعه مراکز رشد در استان‌های کشور برای ایجاد مشاغل جدید و پرورش ایده های خلاق نسل جوان خبر داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 10 مرکز رشد تخصصی در کشور وجود دارد عنوان کرد: در حال حاضر سه مرکز رشد آسانسور در تهران و اصفهان، دو مرکز رشد طیور، یک مرکز رشد صنایع مخابراتی در شیراز، یک مرکز رشد بیسکویت در زنجان، یک مرکز رشد صنایع سنگ در اصفهان و یک مرکز رشد صنایع خانگی در تهران وجود دارد.

تا پایان تابستان امسال 10 مرکز رشد دیگر راه اندازی می‌شود

مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه علمی کاربردی کشور افزود: این مراکز رشد با تعداد 25 شرکت مستقر و فعال در ایران آغاز به کار کرده اند و امیدواریم در بهار و اواخر تابستان امسال تعداد 10 مرکز رشد دیگر نیز به این مجموعه اضافه شود.

وی با بیان اینکه ایجاد مراکز رشد لاستیک و قند و مرکز رشد زندان‌ها را در برنامه‌های خود داریم عنوان کرد: در حال حاضر 300 هزار زندانی در کشور وجود دارد که می‌خواهیم از پتانسیل فکری و خلاقیتی آنها در این مراکز رشد استفاده کنیم.

موسی‌زاده اظهار داشت: در این راستا همچنین ایجاد 150 مرکز رشد را تا پایان سال 1396 در کشور در نظر داریم که امیدواریم این مراکز حدود 30 هزار نفر را برای اشتغال جذب کنند.

مراکز رشد بدون استفاده از بودجه دانشگاه علمی - کاربردی اداره می‌شود

مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه علمی کاربردی کشور ادامه داد: این میزان اشتغال‌زایی متناسب با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های هر استان افزایش می‌یابد و این به آن معناست که متناسب با ایده ها و فکرهای موجود می توان شرکتهای متعددی در مراکز رشد ایجاد کرد.

وی همچنین عدم وجود نگاه دولتی در فعالان مراکز رشد را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر شخصی نگاه دولتی به مراکز رشد دارد اجازه ورود به این مراکز را ندارد زیرا نگاه ما نگاه کسب و کار و درآمدزایی است.

مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه علمی کاربردی کشور عنوان کرد: این مراکز با سرمایه بخش خصوصی و بدون استفاده از بودجه دانشگاه علمی - کاربردی اداره می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر شخصی طرحی داشته باشد که در کشور قابل اجرایی شدن نباشد آن را به شرکت‌های خارجی سرمایه گذار که در حال حاضر سه شرکت فعال در این زمینه وجود دارد معرفی می کنیم و اقدامات اولیه را برای اجرای آن طرح در کشورهای خارجی فراهم خواهیم کرد.

موسی‌زاده با اشاره به توجه و عنایت ویژه مقام معظم رهبری به شرکت‌های دانش بنیان گفت: با توجه به اینکه این مراکز رشد به‌عنوان شرکت‌های دانش بنیان محسوب می‌شوند با تاسیس این مراکز و کمک به جوانان خلاق و مستعد می توانیم در مسیر تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب گام برداریم.