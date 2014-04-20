جشنواره غذای سالم در بازارچه زینبیه علی آبادکتول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که بعد از ظهر یکشنبه برگزار شد، بیش از یکصد نوع غذای سالم که بصورت طبیعی تهیه شد در معرض دید بازدیکنندگان قرارگرفت.

غذاهایی از اقوام مختلف کتولی ، ترکمن، سیستانی و خراسانی در قالب غرفه های مختلف ارائه شده است.

احمد تجری مفرد فرماندار علی آبادکتول در این جشنواره گفت: سلامتی باعث شادابی و انگیزه انسان به کار و فعالیت دو چندان می شود.

وی افزود: خانواده ها باید بگونه ای برنامه ریزی کنند که فرزندان بیشتر از غذاهای سالم و محلی که در اطراف و روستاها تهیه می شود استفاده کنند.

فرماندار علی آبادکتول گفت: ورزش ، خواب بجا و غذای سالم موجب سلامتی و تندرستی انسان می شود.

در پایان این مراسم به 10 غذای برتر هم هدایایی داده شد.

ورزشکارخانم علی آبادی قهرمان دارت کشورشد

خانم ساجده احمدی که در مسابقات دارت جام برترین های رنگینک کشور در تهران شرکت کرده بود به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت و به اردوی تیم ملی دارت هم دعوت شد.

در این مسابقات بیش از 400 نفر و رزشکار از سراسر کشور با هم رقابت کردند، قرار است این ورزشکار از 23 تا 26 اردیبهشت ماه در اردوی تیم ملی شرکت کند.