تحصیل یک سوم دانش آموزان در مدارس نیازمند مقاوم سازی

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این مطلب گفت: بر اساس تبصره 13 قانون، دولت به آموزش و پرورش اجازه داده است که پروژه های نیمه تمام خود را برای تکمیل به خیرین واگذار کند که با تصویب آئین نامه اجرایی دولت پروژه هایی که حداکثر 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند به خیرین واگذار می شود.

وی درباره نحوه واگذاری این پروژه ها توضیح داد: مشکلات تمامی این پروژه‌ها در سایت سازمان نوسازی به همراه عکس و موقعیت مکانی آن آمده است و خیرین می توانند با مراجعه به این سایت نسبت به تکمیل پروژه های مورد نظر خود اقدام کنند.

به گفته رئیسی، در حدود 6 هزار پروژه نیمه تمام در زمینه مدرسه سازی وجود دارد که 4 هزار و 800 پروژه دولتی است و پیشرفتی کمتر از 70 درصد داشته اند. آموزش و پرورش نیازمند کمک خیرین برای تکمیل این پروژه هاست.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور پیش بینی کرد تا پایان سال 93 در حدود 600 پروژه را برای تکمیل به خیرین مدرسه ساز تحویل می دهد و آنها نیز می توانند این پروژه ها را در طول مدت زمان باقی مانده تا پایان سال در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.

وی تصریح کرد: خیرین دیگر برای تکمیل این پروژه ها دغدغه و نگرانی نداشته چرا که تامین منابع آن انجام شده و مکان یابی لازم برای ساخت مدرسه نیز صورت گرفته است.

رئیسی ادامه داد: خیرین مدرسه ساز با فعالیتهای خیرخواهانه خود در ساخت مدارس در مناطق محروم کشور عمده مشکلات آموزش و پرورش را در حوزه تامین فضای آموزشی حل کرده اند.

مقاوم سازی مدارس اولویت نخست ما در سال 93 است

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور درباره اولویتهای این سازمان در سال 93 توصیح داد: مقاوم سازی، تخریب و نوسازی کلاسهای درس و جمع آوری بخاری های نفتی و گازی از کلاس های درس از جمله مهمترین اولویتهای ما در سال جاری است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار تخصیص داده شده به این سازمان 930 میلیارد تومان است تصریح کرد: مهمترین ردیف اعتباری مربوط به تخریب و بازسازی و مقاوم سازی مدارس است که اعتبار در نظر گرفته شده 440 میلیارد تومان است. همچنین 300 میلیارد تومان برای استانداردسازی بخاری های مدارس و جمع آوری بخاری های نفتی و گازی برای سال 93 اختصاص داده شده است.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور درباره اختصاص کامل 200 میلیارد تومان اعتبار برای جمع آوری بخاری های نفتی در سال 92 گفت: سال گذشته 146 میلیارد تومان از اعتبار در نظر گرفته شده برای استانداردسازی سیستم گرمایشی کلاسها به ما تخصیص داده شد امسال نیز امیدواریم اعتبار کامل به ما اختصاص داده شود تا بتوان برای همیشه با بخاری های نفتی و گازی در کلاسهای درس خداحافظی کرد.

وی درباره اختصاص کامل 900 میلیارد تومان اعتبار سازمان نوسازی خاطرنشان کرد: تخصیص بستگی به درآمد عمومی کشور دارد اما پیش بینی می کنیم که بیش از 70 درصد اعتبارات با توجه به افزایش ایمنی مدارس در برابر زلزله و آتش سوزی تخصیص یابد.

وی درباره ضرورت مقاوم سازی مدارس شهر تهران نیز گفت: بیشترین اعتبار اختصاص داده شده در بخش مقاوم سازی و تخریب و نوسازی مربوط به استان تهران است چرا که این استان وضعیت حادتری نسبت به سایر مدارس کشور داشته و باید با در نظر گرفتن وجود مدارسی در بافت فرسوده اقدامات ضربتی را برای مقاوم سازی و یا تخریب و نوسازی کلاسها انجام شود.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور درباره تعداد کلاسهای تهران که نیازمند مقاوم سازی است گفت: بر اساس آمار سال 85 ، 130 هزار کلاس درس در کشور نیازمند تخریب و نوسازی و 126 هزار کلاس نیازمند مقاوم سازی است که سهم استان تهران از همه بیشتر است.

تحصیل یک سوم دانش آموزان در کلاسهای بدون استحکام

به گفته رئیسی در حال حاضر دو سوم دانش آموزان در مدارس مستحکم و یک سوم در مدارسی مشغول به تحصیل هستند که نیازمند مقاوم سازی است.

وی در پایان عنوان کرد: البته مدارسی که در سال های اخیر توسط سازمان نوسازی و یا خیرین ساخته شده است از استحکام قابل قبولی برخوردارند بنابراین باید تمرکز ما روی مدارس قدیمی تر باشد تا تمام مدارس کشور در برابر زلزله و آتش سوزی ایمن و مقاوم سازی شوند.