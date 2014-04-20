اسناد سجلی شهدای شاخص کرمانشاه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از سادات کرمانشاهی به مناسبت روز ولادت حضرت زهرا(س) به همراه رونمایی از اسناد سجلی شهید سید سعید جعفری و سیده طیبه سادات زمانی موسوی گودینی در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی کرمانشاه با حضور مسئولین فرهنگی استان، مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه و جمعی از سادات کرمانشاهیو خانواده های شهدا برگزار شد.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: امروز از اسناد سجلی دو شهید بزرگوار که هر دو از سادات هستند رونمایی شد. شهید طیبه سادات گودینی اولین شهیده زن استان کرمانشاه در دوران مبارزات انقلاب و شهید سید جعفری نیز از شهدای پیش‌رو و شاخص و از سادات کرمانشاهی است که امروز از اسناد ثبت احوالی آنها رونمایی شد.

احد جودی گفت: این اسناد عزیر برای همه مردم امروز و بعد از رونمایی در اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه و در موزه اسناد سجلی چهره های ماندگار استان نگهداری خواهد شد.

وی افزود: همشهریان کرمانشاهی می توانند برای بازدید از این گنجینه های گرانبها به اداره کل ثبت احوال استان مراجعه کرده و علاوه بر بازدید رایگان از توضیحات کارشناسان برخوردار شوند.

جودی خاطر نشان کرد اسنادی که امروز به موزه اسناد سجلی چهره های ماندگار استان کرمانشاه می روند شصت و دومین اسنادی هستند که در این مجموعه نگهداری شده که این آمار برای دومین سال افتتاح این موزه قابل توجه است.

در این مراسم از سادات کرمانشاهی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) تجلیل و قدر دانی شد.