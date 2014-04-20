به گزارش خبرگزاری مهر، نشید نبیان از برگزاری همایش بین المللی معماری و توریسم 2 در مشهد مقدس خبر داد و اظهار کرد: این همایش در دومین سال برگزاری خود با موضوع توریسم و شهر هشتم و نهم خرداد ماه در محل سالن همایش های صدا و سیمای خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار میشود
وی افزود: این همایش در دو روز متوالی، هشتم و نهم خرداد ماه امسال با حضور جمعی از معماران و صاحب نظران حوزههای شهرسازی و گردشگری از سراسر جهان برگزار میشود.
دبیر دومین همایش بین المللی معماری و توریسم از حضور مقامات کشوری در این همایش خبر داد و گفت: حضور مقامات کشوری و پشتیبانی حامیان معنوی از جمله دانشگاهها و موسسات مطالعاتی معتبر، نشریات تخصصی، سازمانها و اداراتی نظیر استانداری خراسان رضوی، سازمان راه و شهرسازی خراسان رضوی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی را در برگزاری این همایش شاهد هستیم.
نبیان با اشاره به اهداف برگزاری دومین همایش بین المللی معماری و توریسم تاکید کرد: شناسایی و شناساندن فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه صنعت توریسم از طریق معماری معاصر، جذاب کردن منظر شهری در نگاه مردم و گردشگران، معرفی معماری به عنوان نماد جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی، فراهم کردن بسترهای جلب مشارکت و جذب سرمایههای خارجی با شناساندن ظرفیتهای ایران در سطح جهانی از اهداف مهم برگزاری این همایش است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برقراری ارتباط با مجامع علمی و نهادهای مطالعاتی در سطح خاورمیانه و بین المللی و پایهگذاری برای برگزاری سلسله همایشهای بین المللی معماری و توریسم در دراز مدت نیز از جمله دیگر اهداف برگزاری این همایش به شمار میرود.
دبیر دومین همایش بین المللی معماری و توریسم از سه محور مهم در همایش بین الملی معماری و توریسم یاد کرد و گفت: در این همایش دو روزه، سه سخنران اصلی بین المللی با برگزاری 3 پانل تخصصی و تعداد 17 استاد بین المللی و داخلی در سه محور گردشگری فرهنگی شهری، معماری و گردشگری شهری و جهانیسازی و صنعتیسازی در گردشگری شهری برگزار میشود.
دومین همایش بین المللی معماری و توریسم هشتم و نهم خرداد ماه در محل سالن همایشهای صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار می شود.
