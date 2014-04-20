کلنگ حسینه بزرگ شهرستان گالکیش بر زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سندزایی عصر یکشنبه در در مراسم کلنگ‌زنی حسینه بزرگ شهرستان گالیکش ابراز داشت: از سال 85 به دنبال احداث حسینه‌ای برای این شهرستان بودیم چرا که خلاء‌های فضاهای مذهبی در این شهرستان حس می‌شد، مجوز ساخت این حسینیه در سال 88 مصوب شد و توانستیم با توجه به مکان یابی‌هایی که در ارتباط با خرید زمین این حسینه انجام دهیم 1275 متر را در سال 90 خریداری کرده که تاکنون این مقدار زمین به دو هزار متر افزایش یافته است.

وی افزود: برای ساخت این حسینیه 1260 متر فضایی ساختمان حسینیه را در نظر گرفته‌ایم و 350 متر نیز برای ساخت شبستان در نظر گرفته می‌شود و بر اساس طراحی نقشه ای که انجام داده اند می توان یک ساختمان منحصر به فرد را برای این حسینیه بسازیم.

سندزایی اعتبار ساخت این پروژه را دو و نیم میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: قطعا این بودجه از توان مردم گالیکش خارج است و آنچیزی که به ما در ساخت این حسینیه کمک کرده و خواهد کرد عنایت خداوند و ائمه اطهار(ع) است.

وی افزود: ساختمان این حسینیه به گونه‌ای طراحی شده‌است که می‌تواند برای 100 سال آینده فضای مناسبی را داشته باشد و تلاش داریم تا این حسینیه را به گونه‌ای بسازیم که بر اساس فرهنگی غنی اسلامی ساخته شود.

یکی از اعضای هیئت امنای حسینه گالیکش اذعان داشت: برای این حسینیه فضای کتابخانه‌ای برای برادران و خواهران در نظر گرفته شده و همچنین برای حوزه آموزش نیز فضاهایی برای ارائه مسائل دینی و معنوی و برگزاری کلاس‌های قرآنی برای نوجوانان و جوانان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای اولین‌بار در استان در این حسینیه فضایی حدود 400 متر برای احیای تعزیه‌خوانی سنتی در نظر گرفته شده تا بتوانیم به این گونه این سنت را برای نسل های آینده نگه داریم.

سندزایی خاطرنشان ساخت: همچنین حدود 130 متر مربع نیز برای فضای آشپزخانه این حسینیه در نظر گرفته شده است.