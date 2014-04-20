به گزارش خبرنگار مهر، سید وحیدرضا میرا عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پیش از پایان سال 92 استعفایم را مکتوب تقدیم فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان گلستان کرده ام که تا کنون پاسخی به آن داده نشده است.

وی افزود: بهمن ماه سال 91 نیز به طور کتبی استعفای خود را مطرح کرده بودم که آن زمان با مخالفت اداره کل ورزش و جوانان استان مواجه شد و به کار خود ادامه دادم.

میرا در مورد تاخیر در پذیرش استعفایش تصریح کرد: به نظر من برای متولیان ورزش استان و فدراسیون اهمیتی ندارد که هیات دوومیدانی استان مسئولی داشته باشد یا خیر وگرنه باید به درخواست استعفای من پاسخی داده می شد. من بیشتر از این نمی توانم وقت بگذارم و سکوت آنها را به منزله پذیرفتن تلقی می کنم.

وی درباره مهم ترین دلایل کناره گیری اش از سمت ریاست هیات اظهار داشت: کم توجهی به وضعیت دوومیدانی استان مهم ترین دلیل استعفا بوده است. من برای همه رشته های ورزشی احترام قائل هستم اما شما می دانید که بیشتر ورزش ها دارای خانه یا پایگاه اختصاصی هستند اما دوومیدانی حتی یک متر مربع هم سرانه ورزشی ندارد.

رییس سابق هیات دوومیدانی استان با دفاع از عملکرد خود خاطرنشان کرد: من تا حدی که توانسته ام برای این ورزش تلاشم را انجام دادم و پول آوردم اما بیشتر از این دیگر نمی توانم. قابلیت این رشته در استان بیشتر از این هاست و اگر موفقیتی به دست آمده با دست خالی بوده است.

میرا تصریح کرد: کسانی که در مجمع به من رای داده اند انتظار داشتند که اوضاع هیات رتق و فتق پیدا کند اما در این 3 سال بی تفاوتی های زیادی دیده ام که دیگر برایم قابل تحمل نیست.

وی در مورد میزان کمک های فدراسیون و اداره کل ورزش به هیات دوومیدانی استان گفت: فدراسیون در تخصیص تجهیزات لازم و مربی از ما حمایت نمی کند و از طرفی اداره کل از نظر اقتصادی و مکانی به فکر رشته دوومیدانی نیست.

وحیدرضا میرا اظهار کرد: حدود 10 روز پیش با رییس فدراسیون تلفنی درباره استعفایم صحبت کردم که وی گفت این موضوع را قبول نمی کند و قرار بود که با مدیرکل ورزش استان صحبت کند.

وی در پایان گفت: دیگر امکان ندارد که به هیات دوومیدانی برگردم و امیدوارم کسی بیاید که فدراسیون و اداره کل نسبت به وی اعتقاد بیشتری داشته باشند. البته می دانم که به فکر انتخاب جایگزین برای بنده هستند.

سید وحیدرضا میرا در شهریور سال 1390 به عنوان رییس هیات دوومیدانی استان گلستان انتخاب شده و در کمتر از 3 سال از پذیرش این مسئولیت، از سمت خود کناره گیری کرد.