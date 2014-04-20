کلاهبردار پیامکی در قم به دام پلیس افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی قدمی در نشست مطبوعاتی که بعد از ظهر یکشنبه در محل پلیس اگاهی قم برگزار شد، از دستگیری کلاهبرداری حرفهای خبر داد، و گفت: از اواخر سال گذشته شکایتهایی مبنی بر کلاهبرداری از طریق پیامک به پلیس آگاهی اعلام شد.
وی بیان کرد: در این شکایتها مطرح شده است، فردی با ارسال پیامک وعده اعطای وامهایی آسان و بدون درد سر و نیز با بهره پایین را میدهد.
رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: با تلاشهای شبانه روزی و گسترده پلیس توانستیم این فرد کلاهبردار را در بندر انزلی دستگیر کنیم.
وی افزود: این فرد با نام مستعار سروش توانست با ارسال پیامکهای انبوهی که به همشهریان میفرستاد از تعدادی از آنها مبالغ هنگفتی را اخاذی کند.
قدمی تصریح کرد: به گفته شاکیان پرونده این فرد از لحاظ فن بیان و اطلاعات بانکی بسیار قوی عمل میکرده که یکی از دلیل اغفال شدن مردم همین بوده است.
وی گفت: این فرد از چند شماره حساب با نامهای مختلف استفاده میکرده و در چندین نوبت از افراد درخواست پول کرده است.
طمع، غفلت و بروکراسی شدید بانکداری عامل اصلی فریب مردم است
رئیس پلیس آگاهی قم در ادامه سخنان خود عامل اصلی افتادن مردم در دام اینگونه شیادان را طمع، غفلت و بروکراسی سخت بانکداری و اداری دانست و اظهار کرد: با تمام اطلاع رسانیهایی که پلیس و شرکتهای مخابراتی میکنند باز هم عدهای با بیتوجهی در دام این افراد سود جو گرفتار میشوند.
وی از مردم خواست تا مراقب باشند و هرگز فریب بیان شیوای دیگران و همچنین پیامکهای سود جویانه را نخورند، حتی اگر این پیامکها از سامانههای مخابراتی ارسال شده باشد.
قدمی اشاره کرد: مال باختگان از سروش میتوانند با شماره 2182749 پلیس آگاهی و یا با شماره تلفن2182760 واحد جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تماس بگیرند.
