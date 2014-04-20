به گزارش خبرنگار مهر، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان در اختتامیه سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج که عصر روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، گفت: من نمی دانم امروز باید از چه چیزی صحبت کرد آیا باید راجع به زن و مقام زن و یا جایگاه حضرت فاطمه (س) صحبت کرد و یا شهیدانی که در این مراسم از آنها تجلیل شد.

وی ادامه داد: بالاترین جایگاه زن مقام مادری است و در مقابل آن هیچ‌کس نمی تواند به خاطر دادن فرصت‌ حضور در عرصه‌های اجتماعی مدعی باشد که به زن جایگاه مهمی داده است. زن به ذات بالاترین جایگاه را که مربیگری جامعه و تربیت نسل بشر است، دارد و هیچ مقامی به این جایگاه نمی رسد. همه انبیا در دامان یک مادر تربیت شدند.

سردار نقدی با اشاره به خانواده های شهید باغبانی و شهید خلیلی که در این مراسم از آنها تقدیر شد، گفت: باید امروز از شهیدان بزرگواری سخن گفت که امروز از آنها تجلیل شد. آنها اسوه ها و ستاره های راه الهی بودند. برترین هنرمندانی که پیام الهی خود را جاویدان کردند همچون شهید بزرگوار علی خلیلی طلبه جوانی که جان خود را فدای سلامت جامعه کرد.

وی اضافه کرد: گاهی ما شاهد انتقادهایی هستیم مبنی بر اینکه ناهنجاری های فرهنگی را نمی‌توان با موارد انتظامی برطرف کرد و باید کارهای فرهنگی انجام داد، اما متاسفانه وقتی انسانهایی مثل این شهید می خواهند با سخن و کار فرهنگی از نوامیس مردم حمایت کنند، می بینیم از سوی منتقدان هیچ حمایتی صورت نمی گیرد. من امیدوارم قدر این شهید بزرگوار را بشناسیم و بدانیم. دشمنان فکر می‌کنند با این ضربات می توانند جامعه را عرصه تاخت و تاز اراذل کنند و با حرف آنها جوانان ما از گفتن سخن اصلاح‌گرایانه پرهیز خواهند کرد اما این طور نیست. جوانان بسیجی عاشق شهادتند و با ریخته شدن خون این شهید، جوانان بسیارتری به عرصه می آیند.

سردار نقدی همچنین از شهید باغبانی یاد کرد و ادامه داد: شهید هادی باغبانی نیز ارزش‌های ماندگاری را برای حمایت از مردم سوریه از خود به جا گذاشت، به سوریه رفت و در برابر جنایت های آمریکا و صهیونیست که متاسفانه با حمایت مدعیان حقوق بشر ادامه پیدا می کند، ایستادگی کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان به تجلیل از مرضیه دباغ اشاره و بیان کرد: خواهر مجاهد ما مرضیه دباغ الگوی زن ایرانی است که در سال های خفقان در رژیم طاغوت پا به پای حضرت امام خمینی و ملت قهرمان در صف مقدم حرکت کرد و در همه عرصه ها حضور فعال داشت. این خواهر ارزشمند نشان داد که هیچ تعارفی بر سر عشق و مراتب اطاعت از ولایت ندارد. او مظهر ولایتمداری زنان مجاهد ایرانی است و امیدوارم که خداوند به او سلامتی عطا کند.

وی خطاب به هنرمندان بسیجی جوان و برگزیده های این جشنواره خاطرنشان کرد: من از حضور این جوانان تشکر می کنم که وارد عرصه توصیف ناشدنی ترین واژه یعنی بسیج شدند. اینها جرات کردند وصف ناشدنی ترین واژه ها را در بالاترین مراتب و مقام انسانی با هنر خود تبیین کنند. امیدواریم دستگاههای فرهنگی و وزارت ارشاد قدر این جوانان را بدانند.

رئیس سازمان بسیج اضافه کرد: ما سرمایه های عظیمی در کشور خود داریم، جوانان ما با استعداد هستند در بسیاری از فیلم ها دیده شده که افرادی که هنرمند حرفه‌ای نبوده اند، ماندگارترین فیلم ها و بازیها را از خود به نمایش گذاشته اند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان همچنین با تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره فیلم کوتاه بسیج اظهار کرد: تشکر می‌کنم از برگزارکنندگان این جشنواره که این تجلیل‌های معنادار را در کنار هنرمندانی که جگر دارند انجام دادند به این معنی که در فضای امروز از بسیج فیلم می‌سازند و این امر جای تقدیر دارد و نشان می‌دهد که در کنار حضور پیشکسوتانی که این مجلس را زینت بخشیدند ما جوانان شایسته‌ای هم داریم.



این مقام مسئول تاکید کرد: ما دیگر نباید بگذاریم مقام عظمای ولایت نسبت به فرهنگ دل‌نگران باشند. ما امیدواریم بتوانیم کاری کنیم که تشکرهای ولایت را بشنویم.

وی در پایان سخنان خود به ویژگی ها و اوصاف حضرت زهرا (س) اشاره و بیان کرد: آن حضرت اوج همه خوبی ها، کمالات و زیبایی ها بود. اگر بخواهید یک فرد مبارز را تصور کنید آن حضرت میدان‌دار امدادگری بود ولی اگر قرار باشد فرد عابدی را توصیف کنیم حضرت زهرا فردی بود که پایش از ایستادن رکوع و سجود در نماز ورم می کرد در مقام مادری هم کسی بود که حسن، حسین و زینب را تربیت کرد.

این مراسم با حضور حجت اله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، حسین مسافر آستانه، جمال شورجه، حبیب ایل بیگی و جمعی از همرمندان همراه بود.

در این مراسم ضمن معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف سومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه بسیج از بانو مرضیه دباغ،‌خانواده شهید هادی باغبانی، خانواده شهید علی خلیلی، پرویز شیخ طادی، منصور براهینی، انسیه شاه‌حسینی، پروانه معصومی، سیدسجاد موسوی، قربانعلی طاهرفر و غلامرضا نعمت‌پور به عنوان هنرمندان مروج تفکر بسیجی تقدیر شد.

