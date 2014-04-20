مشکلات بندرترکمن را با برنامه تحولی رفع کنید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید بندرترکمن و خطاب به فرماندار جدید گفت: این مسئولیت امانتی است که خدا به شما اعطاء کرده است و این میدانداری شما در این عرصه بسیاری از سرنوشت‌ها را تغییر خواهد داد.

وی اظهار کرد: امروز مردم بندرترکمن منتظر شما درعرصه خدمت هستند و توقع مردم این است که خدمت صادقانه برای شان داشته باشید و این فرصتی برای شما و برای بانوان فعال و تلاشگر ترکمن است که بتوانند در عرصه خدمت قابلیت و توانمندی خود را نشان دهند.

استاندار در ادامه افزود: ما زمانی به شما در این عرصه تبریک می گوییم که شما در عرصه خدمت توفیق داشته باشید و بتوانید در راستای منویات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید گام های موثری بردارید.

صادقلو تصریح کرد: امروز برخی مدیریت‌ها در عرصه قوم ترکمن اتفاق افتاده است که باید این فرصت را مدل همراه و همگام با نظام و سعی و کوشش بر خدمت و با اهداف نظام تعریف کنید.

وی افزود: در استان در حال طراحی یک مدیریت سیستم مدارانه و استراتيیک هستیم و از فرمانداران نیز توقع برنامه تحولی در حوزه خود داریم.

استاندار گلستان اضافه کرد: امروز بحث آشوراده و میانکاله در هیات دولت دو مصوبه را گذرانده است و این نشان دهنده اهمیت این دو موضوع است.

وی با اشاره به این که وضعیت صنعت در استان ما مطلوب نیست گفت: ارزش افزوده صنعت در استان ما دو دهم درصد است و از هزار و 84 طرحی که به عنوان طرح‌های صنعتی تصویب شده است تنها 70 درصد آن اجرایی شده است و بخشی از آن تنها در حد یک پروانه دادن باقی مانده است.

استاندار بیان کرد: حتی 30 درصد از آن چه پروانه داده شده است هنوز اجرا نشده و تنها سه و چهار دهم این 70 درصد کارخانجات نیمه فعال ما اشتغال 100 نفر بیشتر در استان دارند که رقم بسیار پایینی است.