  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ فروردین ۱۳۹۳، ۲۰:۵۷

صادقلو:

مشکلات بندرترکمن را با برنامه تحولی رفع کنید

مشکلات بندرترکمن را با برنامه تحولی رفع کنید

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: فرماندار جدید شهرستان با برنامه تحولی شهرستان را مدیریت کند تا در سایه همدلی و همراهی مردم و مسئولین مشکلات رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید بندرترکمن و خطاب به فرماندار جدید گفت: این مسئولیت امانتی است که خدا به شما اعطاء کرده است و این میدانداری شما در این عرصه بسیاری از سرنوشت‌ها را تغییر خواهد داد.

وی اظهار کرد: امروز مردم بندرترکمن منتظر شما درعرصه خدمت هستند و توقع مردم این است که خدمت صادقانه برای شان داشته باشید و این فرصتی برای شما و برای بانوان فعال و تلاشگر ترکمن است که بتوانند در عرصه خدمت قابلیت و توانمندی خود را نشان دهند.

استاندار در ادامه افزود: ما زمانی به شما در این عرصه تبریک می گوییم که شما در عرصه خدمت توفیق داشته باشید و بتوانید در راستای منویات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید گام های موثری بردارید.

صادقلو تصریح کرد: امروز برخی مدیریت‌ها در عرصه قوم ترکمن اتفاق افتاده است که باید این فرصت را مدل همراه و همگام با نظام و سعی و کوشش بر خدمت و با اهداف نظام تعریف کنید.

وی افزود: در استان در حال طراحی یک مدیریت سیستم مدارانه و استراتيیک هستیم و از فرمانداران نیز توقع برنامه تحولی در حوزه خود داریم.

استاندار گلستان اضافه کرد: امروز بحث آشوراده و میانکاله در هیات دولت دو مصوبه را گذرانده است و این نشان دهنده اهمیت این دو موضوع است.

وی با اشاره به این که وضعیت صنعت در استان ما مطلوب نیست گفت: ارزش افزوده صنعت در استان ما دو دهم درصد است و از هزار و 84 طرحی که به عنوان طرح‌های صنعتی تصویب شده است تنها 70 درصد آن اجرایی شده است و بخشی از آن تنها در حد یک پروانه دادن باقی مانده است.

استاندار بیان کرد: حتی 30 درصد از آن چه پروانه داده شده است هنوز اجرا نشده و  تنها سه و چهار دهم این 70 درصد کارخانجات نیمه فعال ما اشتغال 100 نفر بیشتر در استان دارند که رقم بسیار پایینی است.

کد مطلب 2274856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها