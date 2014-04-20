بانوان ایرانی با تمسک به فرهنگ فاطمی در مقابل تهاجم فرهنگی ایستادگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی عصر یکشنبه در دیدار با بانوان فرهیخته بروجرد در حسینیه اهل بیت(ع) این شهرستان ضمن تبریک به مناسبت میلاد دخت نبی اکرم(ص) حضرت فاطمه الزهرا(س) و تقارن ولادت امام خمینی(ره) با این روز اظهار داشت: روز بیستم جمادی الثانی روز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) است، بانویی که با فروغ وجودش جهان تاریک را به نور هستی روشنایی بخشید.

وی افزود: در زمان تعصبات کور و دوران جاهلیت پروردگار این گوهر گرانقدر را بر پیامبر اکرم(ص) ارزانی داشت تا در طول تاریخ الگویی جامع برای همه عصرها و نسلهای بشری باشد.

امام جمعه بروجرد با بیان این مطلب ادامه داد: حضرت فاطمه(س) نه تنها الگوی زنان که الگوی مردان نیز هست و نه تنها زنان اسلامی که مردان هم باید از شخصیت والای این بانو بزرگوار الگو بگیرند.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه امروز همه چیز اسلام مرهون فرهنگ فاطمی است، افزود: باید خلاهای فرهنگی موجود در جامعه را با بصیرت و آگاهی پر کرده و فرهنگ فاطمی را بشناسیم.

وی تصریح کرد: باید با بررسی ها و کاوشها در سطح برنامه های کلان کشور مشخص شود که آیا جامعه امروز ما زیبنده یک جامعه فاطمی است.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه امروز در این دوران تهاجم فرهنگی راهی جز تمسک جستن به فرهنگ فاطمی را نداریم، ادامه داد: برای مقابله با جنگ فرهنگی دشمن نیاز داریم که جوانان را مصونیت بدهیم تا در این جنگ آسیب نبینند.

وی گفت: دختران و بانوان ایران باید با توسل به فرهنگ فاطمی و فراگیری تعالیم فاطمی در مقابل تهاجم فرهنگی غرب مقابله کنند.

وی بابیان اینکه امروز با یک فاصله بین نسلی بسیار خطرناک در کشور مواجه هستیم، افزود: متاسفانه نتوانستیم در برابر هجمه های فرهنگی دشمن مقابله و از فرهنگهای ناب اسلامی دفاع کنیم.

حجت الاسلام ترابی بیان داشت: امروز زن در دنیای غرب همانند زن در دوران جاهلیت است و همانگونه با او رفتار می شود.

وی بابیان این مطلب افزود: امروز مقام زن در دوران جاهلیت مدرن به عنوان یک بازیچه و ابزار تبلیغاتی استفاده می شود و معنای واقعی خود را از دست داده است.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: در مقابل دیدگاه غرب و دنیای مدرن غربیها اسلام قرار دارد که اسلام از نظر روح انسانی تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست.

وی با بیان این که با پیروزی انقلاب اسلامی زنان از جایگاه بالایی در کشور برخوردار شدند، اظهار داشت: امروز زنان در سایه تعالیم اسلامی به جایی رسیده اند که مردان نتوانسته اند به آن جایگاه برسند.

وی تاکید کرد: در طول سی و پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زنان در تمام عرصه های سیاسی فرهنگی اجتماعی و...نقش پررنگتری از مردان داشته اند.

فرماندار شهرستان بروجرد نیز در این دیدار اظهار داشت: امروز با وجود بیش از 200 شبکه ماهواره ای در دنیا با یک شبیخون فرهنگی علیه ایران مواجه هستیم.

منوچهر فراقی تصریح کرد: لذا تاثیر برنامه های مخرب اینگونه شبکه‌ها بر خانواده‌ها و به ویژه جوانان سطح توقعات و طرز تفکرات را در مردم تغییر داده و به عنوان یک معضل فرهنگی در کشور مطرح است.

وی ادامه داد: امروز در قشر زنان، افراد فرهیخته و بزرگی در جامعه خدمت می‌کنند که باید رفتار و زندگی آنها برای دیگران الگو قرار بگیرد.

فرماندار بروجرد تصریح کرد: امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند که می توانند نقش ارزنده ای در کل جامعه ایفا کنند.