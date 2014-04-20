جشن ازدواج 60 زوج دانشجو در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاو دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شامگاه یکشنبه در نوزدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه گفت: جوانان قبل از هرکاری باید یک هدف بزرگ و دست نیافتنی برای خود ترسیم کنند که هر موقع و در شرایطی که به آن فکر کنند، سبب انگیزه و حرکت شود.

تیموری بیان داشت: انتخاب آگاهانه هدف سبب می شود تا به جوانان شور و شعف بخشد و بعد از انتخاب هدف، شناسایی راههای رسیدن به هدف مدنظر باشد تا به آینده دلخواه و شیرین دست یابند.

حجت‌الاسلام علی اکبر یزدانی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه نیز گفت: زوج های دانشجو اصل تدبیر و برنامه ریزی، سازگاری و انعطاف پذیری، قناعت و اخلاق را مدنظر قرار دهند.

مومنی مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز به خبرنگار مهر با بیان اینکه نهاد نمایندگی ولی فقیه میزبان این جشن بود، گفت: هدیه‌ای برای زوج های جوان درنظر گرفته شده است و قرار است یک زوج به سفر حج اعزام شوند.