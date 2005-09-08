همايش "ابوعلي بن سينا و تمدن جهاني" در تاجيكستان برگزار شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، در مراسم افتتاح اين كنفرانس بين المللي، امامعلي رحمانف، رئيس جمهوري تاجيكستان، سخنراني كرد.

كلاوديا رژيفسكايا، از اعضاي فرهنگستان علوم روسيه، نيز در اين همايش با تاكيد بر جايگاه ابوعلي سينا درتمدن بشري ، نقش وي را در گسترش و تعميق علوم رياضي ، نجوم و فيزيك مهم ارزيابي نمود و گفت : انديشمنداني چون ابوعلي سينا اگر چه محل تولد و زندگي مشخص دارند ولي آثارشان براي تمام جهانيان است هم چنانكه آثار ابوعلي امروز نيز مقدمه ‌اي در علوم جهاني است.

خيرالنسا مولانوا، معاون نخست وزير تاجيكستان و رئيس كميته تداركات اين همايش، پرفسور روژانسكايا، آكادميسين محمد شاه هلالف، رئيس فرهنگستان علوم تاجيكستان، آكادميسين موسي دينارشايف و پرفسور يوسف نورعلي يف در مورد ابعاد مختلف آثار علمي و ادبي پور سينا سخنراني كردند.

كنفرانس بين المللي "ابوعلي بن سينا و تمدن جهاني" طبق مصوبه دولت تاجيكستان به مناسبت بزرگداشت هزار و بيست و پنجمين سالگرد تولد اين دانشمند ايراني برگزار مي شود.

ضمنا، در جريان تداركات بزرگداشت جشن هزار و بيست و پنجمين سالگرد تولد شيخ الرئيس ابوعلي بن سينا مهمترين آثار او در چهار جلد به زبانهاي فارسي تاجيكي و روسي در تاجيكستان به طبع رسيده است. همچنين، جلد چهارم و پنجم اثر "القانون" ابن سينا به زبان فارسي تاجيكي منتشر شد.

همچنين، پيشنهادهاي ديگري، از جمله در باره تاسيس يك مركز داروشناسي در جريان كار كنفرانس "ابوعلي سينا و تمدن جهاني" مطرح شده است.

بر اساس گزارش بي بي سي، قرار است در پايان كار اين همايش كليه پيشنهادهاي شركت كنندگان كنفرانس به دولت تاجيكستان ارائه شود.

در دوران شوروي پيشين نيز در زمينه بزرگداشت شخصيت و ميراث بوعلي سينا و تحقيق آثار وي در تاجيكستان كارهاي زيادي انجام شده است. در سال 1980 نيز مراسمي به مناسبت بزرگداشت يكهزارمين سالگرد تولد ابن سينا در دوشنبه برگزار شد.