كانون ملي متنقدان تئاتر جمهوري اسلامي ايران از بهترين هاي خود تقدير كرد

به گزارش خبرنگار فرهنگي مهر،دراين مراسم كه باحضور هنرمندان ومنتقدان وخبرنگاران تئاتر در تالار قشقايي مجموعه تئاتر شهر برگزار شد ابتدا دكتر فرشيد ابراهيميان رئيس كانون ملي منتقدان تئاتر به ارائه گزارشي از عملكرد يك ساله و چگونگي آن پرداخت و سپس فرح يگانه مسوول روابط عمومي هيأت مديره كانون متن پيام" يان هربرت" رئيس كانون بين المللي منتقدان تئاتر جهان را كه براي منتقدان تئاتر ايران فرستاده بود خواند. و عباس شادروان يكي از داوران اين دوره به نمايندگي ديگر داوران بيانه وآرا اعلام شده راقرائت كرد.

هيأت داوران كانون ملي منتقدان متشكل از عباس شادروان ، منو چهر اكبر لووافشين خورشيد باختري از ميان 43 نمايش اجرا شده جايزه ويژه خود را به "آنكيدو دارش " بهترين آهنگ ساز و" هدا ناصح " بهترين باز يگر اول زن در نمايش هشتمين خوان ،" پيام فروتن" بهترين طراح صحنه و "كيومرث مرادي " بهترين كارگردان در نمايش خواب در فنجان خالي ، " علي سيار سرابي " بهترين بازيگراول مرد براي بازي در دو نمايش آندرانيك و لوله ، بهترين نمايشنامه نويس " خانم افروز فروزند" براي نوشتن نمايشنامه روي زمين ، بهترين منتقد غير عضو كانون ملي منتقدان تئاتر " علي اصغر سيار دشتي " و منتقد عضو اين كانون " صمد چيني فروشان " اهدا كرد.

همچنين هيأت مذكور به منظور جلوگيري از هر گونه سوتفاهم از داوري د ر باره آثار نمايشي هنرمندان عضو كانون منتقدان از جمله نصر الله قادري ، مهرداد راياني مخصوص ، چيستا يثربي ، نغمه ثميني و حسين مهكام خودداري كرد.

لازم به توضيح است: برگزيدگان اين بخش جوايز خود را از دست هنرمنداني چون فريده سپاه منصور، بهزاد فراهاني ،هرمز هدايت ودكتر فرشيد ابراهيميان دريافت كردند .

اختتاميه اين مراسم اجراي نمايش "سين گاف " برگزيده جشنواره تئاتر دانشجويي و جشنواره كاتاك هندوستان بود.

در پايان گفتني است ؛ كانون ملي منتقدان تئاتر جمهوري اسلامي ايران در سال 63 به همت علي منتظري ، عضو كنوني شوراي انقلاب فرهنگي ، و زير نظر مركز هنرهاي نمايشي كار خود را آغار كرد ودر حال حاضر با 50 عضو فعال و با هيأت مديره اي متشكل از دكتر فرشيد ابراهيميان ، فرح يگانه، مهرداد راياني مخصوص ، منوچهر اكبر لو،چيستا يثربي و رحمت اميني مشغول به فعاليت خود ادامه مي دهد.