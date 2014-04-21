وقوع سیل به 25 کیلومتر از جاده های الموت غربی خسارت وارد کرد

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روز گذشته بر اثر وقوع سیل 10 راه روستایی مسدود و 25 کیلومتر از جاده ها در منطقه دستجرد در بخش الموت غربی خسارت دید.
وی به اعزام نیروهای راهداری با استفاده از یک دستگاه لودر برای بازگشایی جاده ها به منطقه اشاره و اضافه کرد: ساعت 12 ظهر روز گذشته سیل در منطقه شروع شد و ساعتی پس از وقوع سیل عملیات بازگشایی مسیرها شروع شده و راهداران همچنان مشغول بازگشایی مسیرها هستند.
قزوین- خبرگزاری مهر: مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: ساعت 12 ظهر روز گذشته بر اثر وقوع سیل به 25 کیلومتر از جاده های الموت غربی خسارت وارد شد.
جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روز گذشته بر اثر وقوع سیل 10 راه روستایی مسدود و 25 کیلومتر از جاده ها در منطقه دستجرد در بخش الموت غربی خسارت دید.
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