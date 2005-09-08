  1. سیاست
۱۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۴:۱۱

باتاكيد بر بي ثباتي منطقه در صورت بهره گيري از زور

مشرف خواستار حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران شد

پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان اعلام كرد كه با استفاده از زور براي حل موضوع هسته اي ايران مخالف است و چنين اقداماتي كل منطقه را بي ثبات خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه پاك تريبيون چاپ پاكستان، مشرف در ديدار خود با علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت:"استفاده از تكنولوژي هسته اي صلح آميز حق مشروع ايران است  وما طرفدار حمله به منافع ايران نيستيم و خواهان آن هستيم تا اين مساله در گفتگوهاي ايران و اروپا مورد حل و فصل قرار گيرد".

مشرف همچنين در كاخ رياست جمهوري اين كشور اعلام كرد كه پاكستان از گفتگوي ايران با سه كشور اروپائي حمايت مي كند و با هرگونه استفاده از زور و تهديد و اقدامات غير مسالمت آميز در اين زمينه مخالف است. 

وي با اشاره به اينكه پاكستان ايران را همواره به عنوان كشوري دوست تلقي مي كند ، اظهار داشت :منطقه در حال حاضر از جنگ افغانستان رنج مي برد و اگر تلاش شود تا برنامه هاي هسته اي ايران با منازعه حل شود باعث بي ثباتي بيشتر منطقه خواهد شد و ما نمي توانيم جنگ ديگري را در منطقه شاهد باشيم.

وي همچنين گفت:روابط بين دو كشور به لحاظ ريشه هاي سنتي، تاريخي،ديني و فرهنگي عميق و ريشه دار است و دو كشور هميشه در مواقع دشوار در كنار هم بوده اند و ما همكاريهاي خود را براي تقويت اقتصادي در تمام زمينه ها تقويت و گسترش خواهيم داد.

 

کد خبر 227509

