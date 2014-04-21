عربستان اتحادیه جهانی علمای مسلمین را به لیست گروههای تروریستی اضافه می کند/ القرضاوی: هیچ خصومتی با عربستان ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرامنطقه ای العرب با انتشار گزارشی اعلام کرد عربستان قصد دارد نام اتحادیه جهانی علمای مسلمانان را به دلیل ارتباط با اخوان المسلمین در لیست سازمانهای تروریستی خود قرار دهد.

در این گزارش تصریح شده که اخوان المسلمین از این اتحادیه با عنوان پوششی برای فعالیتهای خود استفاده می کند.

همچنین انتظار می رود در روزهای آتی نشستی از سوی نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض برگزار شود و در آن مسائل مربوط به گروهها و جریانهای تندرو از جمله اخوان المسلمین و توقف حمایتها از این گروهها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این در حالی است که "یوسف القرضاوی" رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین که اظهارات متعدد وی در خصوص حمایت از اخوان المسلمین به عنوان یکی از عوامل برانگیزاننده اختلاف میان قطر و عربستان محسوب می شود با انتشار پیامی به مقامات ریاض اعلام کرد که هیچ خصومتی با عربستان ندارد و تاکنون هیچ اقدامی را که به منافع این کشور آسیب برساند انجام نداده است.

وی همچنین در اقدامی بی سابقه اظهار داشت: باید بگویم که من همه کشورهای حوزه خلیج فارس را از جمله عربستان، کویت، امارات، عمان و بحرین دوست دارم و آنها نیز مرا دوست دارند و به عقیده من همه اینها یک سرزمین واحد هستند.

برخی منابع همچنین اعلام کردند که القرضاوی به دلیل محدودیت در سفر به برخی کشورهای اروپایی خواهان صدور مجوز برای سفر به عربستان برای انجام اقدامات پزشکی شده است.

وی همچنین در خصوص انتشار اخباری در خصوص مهاجرت وی از قطر گفت: من جزئی از قطر هستم و تازمانی که بمیرم در این کشور خواهم ماند.