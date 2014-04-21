به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری شامگاه یکشنبه در گردهمایی ائمه جماعات قم که در مسجد فاطمیه برگزار شد، به تبیین ابعاد زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و گفت: فاطمه (س) یک شخصیت چند بعدی و الگوی یک انسان کامل است.

بزرگداشت حضرت زهرا (س) با ابراز شادی و تشریفات صرف ممکن نیست

وی با تاکید بر اینکه قرآن و روایات ائمه اطهار، حضرت فاطمه(س) را به عنوان یک انسان کامل معرفی می‌کنند، گفت: از نظر قرآن و روایات حضرت فاطمه (س) معیار شناخت حق از باطل است و هرکس در نقطه مقابل ایشان باشد در تاریکی محض قرار دارد.

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین، نزول آیات تطهیر و مباهله را نشانگر وجود مقام عصمت و طهارت در حضرت زهرا (س) دانست و ادامه داد: وقتی که خداوند رضایت خود را در رضایت فاطمه (س) و غضب خود را در گروی غضب ایشان می‌داند دیگر نباید شک کرد که این انسان کامل از نور وجودی رسول مکرم اسلام برخوردار و صراط مستقیم و هدایت بشر است.

وی با یادآوری این مطلب که در فرهنگ خانواده اهل بیت(ع) حفظ و تعمیق خطبه معروف حضرت زهرا(س) یک امر واجب و اجتناب پذیر بوده است، گفت: مبلغان باید این مسئله را در فرهنگ جامعه نهادینه کنند که محبت و مودت فاطمه فقط ابراز شادی و انجام تشریفات نیست و باید عملا به رفتار و مسلک فاطمی توجه کرد.

آیت الله حسینی بوشهری با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات جامعه اسلامی عدم تمسک به مسلک و فرهنگ فاطمی است، بیان داشت: اگر می‌بینید در جای جای جامعه بزرگ اسلامی انواع ظلم‌ها و جنایت‌ها در حال رخ دادن است به دلیل عدم تمسک به فرهنگ و مسلک جامع و کامل فاطمی است.

بزرگ نمایی تحریم‌ها ظلم به اصول بزرگان دین است

نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه با انتقاد از کسانی که ریشه مشکلات کشور را وجود تحریم‌های غربی می‌دانند، گفت: کسانی که اصرار دارند که تحریم‌ها کشور را به مرز بحران رسانده است، چرا توجه ندارند که از زمان پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) انواع محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه شیعه بوده اما آنها با صبر و مقاومت تلاش دشمنان را ناکام گذاشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه باید فراز و نشیبت‌ها و سختی‌های زندگی بزرگان و زعمای دین را برای مردم تشریح کرد، گفت: اگر مبلغان مردم را با بخشی از این مشکلات و تحریم‌هایی که علیه آنها بوده آشنا کنند، دیگر سختی‌ها و کمبودهایی که الان گریبانگیر جامعه است غیر قابل تحمل به نظر نمی‌آید.

آیت الله حسینی بوشهری رفتار و منش حضرت فاطمه(س) را فرهنگ و نمونه کامل اجابت و رعایت حقوق بشر دانست و گفت: وقتی وجود مقدسی می‌فرماید: «الجار ثم الدار» نشانگر این است که این شخصیت یک ایثارگر کامل و یک انسان جامع الاطراف است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور با انتقاد از حقوق بشر اروپایی گفت: آنها هرچیزی را که به نفع خودشان باشد را انسانی و قانونی می‌دانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت رسالت و اهداف مبلغان دین پرداخت و گفت: از نظر امام صادق(ع) مبلغان نور و سراج امت اسلامی هستند.

خودسازی بزرگ‌ترین سرمایه یک مبلغ است

آیت الله حسینی بوشهری، خود سازی ائمه جماعات را بسیار مهم و حیاتی تلقی کرد و گفت: صبر و استقامت در برابر هوس‌ها و مشکلات منجر به خودسازی یک طلبه مبلغ می‌شود.

وی با تشریح این مطلب که اگر یک روحانی اهل عمل باشد نیازی به حرافی و سخنرانی نیست گفت: متاسفانه گاهی شاهد این هستیم که روحانیت از اصول و عمل اسلامی فاصله می‌گیرد و این در روحیه مردم و نفوذ کلام روحانیت تأثیر منفی می‌گذارد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور، علما را از نظر آیات و روایات دین مرزبان اسلامی یاد کرد و گفت: سرمایه مرزبانی مطالعه و روز آمدی است و نباید مبلغان به محفوظات و اطلاعات گذشته تکیه کنند.

آیت الله حسینی بوشهری با تأکید بر اینکه مخاطبان امروز اهل سئوال و نکته سنجی هستند، گفت: شیوه مرزبانی یک عالم رفتار درست با مخاطبان و شناخت نیازهای معنوی آنهاست.