آزمایشگاه های مراکز تشخیص درمانی به روزرسانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صانعی صبح دوشنبه در سالروز گرامیداشت حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی ضمن ابراز امیدواری از افزایش بودجه بخش درمان در دولت یازدهم اظهار داشت: پس از این افزایش بودجه ما می توانیم برای خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاه های مراکز تشخیض درمانی اقدام کنیم.

وی در رابطه با اهداف دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح داشت: یکی از آرزوهای ما در زمینه پیشرفت سریع تشخیص بیماری ها، راه اندازی آزمایشگاه رفانس در دانشگاه است تا بتوانیم آزمایش های تخصصی و غیر تخصصی را در کنار هم انجام دهیم.

نائب رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه تشکیل سیستم شبکه در آزمایشگاه ها را از دیگر اهداف این دانشگاه برشمرد و بیان داشت: اگر بتوان برای هر بیماری پرونده اطلاعاتی قابل دسترس در سیستمی شبکه ای ایجاد کرد همکاران آزمایشگاهی ما در سراسر کشور می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و این به روند تشخیص بیماری سرعت می بخشد.

صانعی در این مراسم خبر داد: از این پس در همه بیمارستان ها تنها 10درصد هزینه از بیمار گرفته و مابقی از طریق شرکت های بیمه گر پرداخت می شود که این می تواند باعث رونق بیمارستان ها و بخش درمان شود.

وی در پایان از پزشکان خواست به هزینه های بالای آزمایش ها به خصوص در آزمایشگاه های دولتی توجه داشته باشند و تا حد امکان از تجویز آزمایش هایی که نتایج آن در تشخیص تغییری ایجاد نمی کند خودداری کنند.

