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۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۵۵

صانعی:

آزمایشگاه های مراکز تشخیص درمانی به روزرسانی می شوند

آزمایشگاه های مراکز تشخیص درمانی به روزرسانی می شوند

اصفهان - خبرگزاری مهر: نائب رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن اطلاع از افزایش بودجه بخش درمان در دولت جدید از به روز رسانی آزمایشگاه های مراکز تشخیص درمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صانعی صبح دوشنبه در سالروز گرامیداشت حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی ضمن ابراز امیدواری از افزایش بودجه بخش درمان در دولت یازدهم اظهار داشت: پس از این افزایش بودجه ما می توانیم برای خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاه های مراکز تشخیض درمانی اقدام کنیم.

وی در رابطه با اهداف دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح داشت: یکی از آرزوهای ما در زمینه پیشرفت سریع تشخیص بیماری ها، راه اندازی آزمایشگاه رفانس در دانشگاه است تا بتوانیم آزمایش های تخصصی و غیر تخصصی را در کنار هم انجام دهیم.

 نائب رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه تشکیل سیستم شبکه در آزمایشگاه ها را از دیگر اهداف این دانشگاه برشمرد و بیان داشت: اگر بتوان برای هر بیماری پرونده اطلاعاتی قابل دسترس در سیستمی شبکه ای ایجاد کرد همکاران آزمایشگاهی ما در سراسر کشور می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و این به روند تشخیص بیماری سرعت می بخشد.

صانعی در این مراسم خبر داد: از این پس در همه بیمارستان ها تنها 10درصد هزینه از بیمار گرفته و مابقی از طریق شرکت های بیمه گر پرداخت می شود که این می تواند باعث رونق بیمارستان ها و بخش درمان شود.

وی در پایان از پزشکان خواست به هزینه های بالای آزمایش ها به خصوص در آزمایشگاه های دولتی توجه داشته باشند و تا حد امکان از تجویز آزمایش هایی که نتایج آن در تشخیص تغییری ایجاد نمی کند خودداری کنند.
 

کد مطلب 2275144

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