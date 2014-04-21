توسعه متوازن شهری برنامه اصلی شورای شهر گنبدکاووس است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی نظر شیر محمد لی پیش از ظهر امروز، در جشن میلاد کوثر که با همکاری شهرداری و شورای شهر این شهر برگزار شد، گفت: حضرت فاطمه (س) دختری مهربان، محرم اسرار پدر، مادری دلسوز برای فرزندانش و الگویی برای تمام بانوان عالم است.

وی تصریح کرد: در وضعیت کنونی که دشمن به فرهنگ ما تجاوز کرده است، ایشان می تواند الگوی بسیار مناسبی برای جوانان ما باشد .

وی بیان کرد: زن در اسلام از شرافت حقوق و شخصیت ویژه ای برخوردار است، شخصیت زن در جوامع اسلامی نه تنها زیر پا گذاشته نشده است بلکه دارای ارزش خاصی نیز هست و می تواند زن مسلمان، برای عادت جامعه بشری تاثیر گذار باشد، چه زنان شاغل در عرصه کار و فعالیت و چه زنان خانه دار در عرصه تعلیم و تربیت فرزندان.

شیرمحمدلی اضافه کرد: امسال که به فرمایش رهبری سال اقتصاد و فرهنگ نام گذاری شده است شورای شهر گنبد نیز فعالیت خود را در این راستا ادامه خواهد داد، رئیس شورای شهر گنبدکاووس برنامه اصلی شورا را توسعه متوازن شهری برشمرد که یکی از این توسعه ها فعالیت در بخش خانه و خانواده است.

وی اظهار کرد: اگر در خانواده احساس امنیت نشود، جامعه هم در تولید و اقتصاد نمی تواند نقشی ایفا کند، توجه به اهمیت به خانه و خانواده می تواند باعث جلوگیری از این شود.

رییس شورای شهر گنبد گفت: تشکیل نهاد مدنی در جهت ارزش خانواده می تواند در تولید صنایع دستی و حمایت از زنان بی سپرست و بد سرپرست موثر باشد، مسئولین عزیز نباید فقط به فکر مقام خویش باشند بلکه با مدیریت جهادی برای کل جامعه برنامه ریزی کنند تا شعار رهبری به عمل برسد.

وی در آخر خاطرنشان کرد: روز جمعه 5 اردیبهشت از ساعت 8 صبح برنامه پیاده روی از برج قابوس به سمت محل سوارکاری انجام خواهد گرفت.