بروکراسی اداری عامل گریز سرمایه و بی میلی به فعالیت اقتصادی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی و دستیابی به درآمد پایدار و پیشرفت کلانشهر تبریز دستگاه های متولی باید مدیریت جهادی داشته باشند.

وی از اختصاص اعتبار یک هزار و 90 میلیارد ریال در زمینه مسایل فرهنگی خبر داد و افزود: در زمینه مسایل فرهنگی کلانشهر تبریز یک هزار و 90 میلیارد ریال توسط شهرداری هزینه خواهد شد و در این راستا از نظرات تشکیلات مختلف فرهنگی در موضوعات مختلف استفاده خواهیم کرد.

شهردار کلانشهر تبریز همچنین در ادامه گفت: هماهنگی مدیریت شهری با دستگاه های فرهنگی می تواند تاثیر بسزایی در اداره شهر داشته باشد.

نجفی حرکت مترو را یکی دیگر از عوامل پیشرفت و توسعه کلانشهر تبریز دانست و افزود: با حرکت مترو شاهد توسعه و پیشرفت کلانشهر تبریز خواهیم بود و بنا است تا سال 94 متروی تبریز به مسیر میدان ساعت برسد.

وی همچنین از فروش بیش از 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت مردمی خبر داد و گفت: فروش اوراق مشارکت مردمی قرار است امسال به 40 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

نجفی نگهداری نامناسب فضای سبز را یکی از معضلات کلانشهر تبریز عنوان کرد و افزود: درحوزه خدمات شهری شهرداری تبریز با برنامه ریزی های صورت گرفته به نگهداری اصولی فضای سبز تلاش می شود.

وی خاطرنشان کرد: در بخش عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز 650 پروژه تعریف شده که با بهره برداری از این پروژه ها شاهد توسعه شهر باشیم تا شهر تبریز در چشم اندازه 20 ساله زیباترین و پاکترین شهر کشور باشد.