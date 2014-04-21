راهپیمایی معترضان و هواداران ونزوئلایی/ تظاهرات کنندگان آدمک مادورو را آتش زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با اشاره به ادامه درگیری معترضان ونزوئلایی با پلیس گزارش داد همزمان با برگزاری مراسم عیدپاک تظاهرات کنندگان با داشتن نقاب بر چهره و پاهای برهنه آدمک‌ های نیکلاس مادورو را آتش زده، شماری از آدمک ا را اعدام کرده و با سر دادن شعار آزادی بر احیای دموکراسی در این کشور تاکید کردند.



این اقدام معترضان واکنش حامیان دولت ونزوئلا را به همراه داشت و هواداران مادورو نیز با آتش زدن آدمک‌ های شخصیت‌ های مهم مخالف از جمله لئوپولدو لوپز رهبر محبوس معترضان اعتراض خود را به برپایی چنین تظاهراتی اعلام کردند.



معترضان با مسدود کردن خیابانها در شرق کاراکاس به سوی نیروهای امنیتی کوکتل مولوتف پرتاب و سنگ پرتاب کرده و تبلیغات را پاره کردند. پلیس نیز برای سرکوب تظاهرات به استفاده از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش متوسل شد.



اعتراضات در ونزوئلا درحالیست که مادورو مخالفان را مسئول خشونتهای اخیر دانسته و هشدار داده است دولت با اعتراضات به شدت برخورد می کند. معترضان، مادورو را به دیکتاتوری متهم کرده و دولت وی را مسبب وضعیت نابسامان اقتصادی و تورم 56 درصدی و گرانی مواد غذایی می دانند.



به نوشته رویترز، دولت آمریکا اعلام کرده است که مادورو همچون هوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا از تهدیدهای امپریالیست برای انحراف افکار عمومی از اختلافات سیاسی و مشکلات اقتصادی کشورش استفاده می کند.



وزارت خارجه آمریکا همچنین ضد رد اتهامات ونزوئلا و "مضحک" خواندن آن تاکید کرده است که انجام گفتگوهای دموکراتیک به جای "سرکوب یا فحاشی به آمریکا" بهترین گزینه برای پایان دادن به بحران سیاسی در ونزوئلا است که همین اظهارات باعث شده تا مادورو پیشنهاد تشکیل یک کمیسون سطح بالا را به ایالات متحده برای مذاکرات دو جانبه دهد.