ظرفیت انتقال گاز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ظرفیت انتقال گاز بیش از ظرفیت تولید گاز در پالایشگاه ها و میادین گازی کشور است به طوری که در حالی ظرفیت تولید با احتساب واردات از ترکمنستان به 600 میلیون متر مکعب در روز رسیده که ظرفیت انتقال روزانه گاز بیش از 750 میلیون مترمکعب است.



در حال حاضر وسعت شبکه انتقال گاز به بیش از 35 هزار کیلومتر رسیده است که قرار است در صورت بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز ایران به بیش از یک میلیارد متر مکعب در روز ظرفیت انتقال هم افزایش یابد.



از این رو یکی از سیاست‌های در دست اجرای صنعت گاز بریا افزایش ظرفیت انتقال خرید 100 دستگاه توربو کمپرسورهای گازی به منظور طراحی، ساخت و راه اندازی تاسیسات تقویت فشار در مسیر خطوط لوله اصلی گاز ایران است.



سعید توکلی با اشاره به نصب و راه اندازی اولین توربوکمپرسور از مجموع طرح خرید 100 دستگاه توربوکمپرسور گازی در سطح شبکه سراسری، گفت: این توربوکمپرسور گازی در تاسیسات تقویت فشار گاز آباده نصب و راه اندازی شده است.



مدیر منطقه 5 شرکت انتقال گاز ایران با اعلام اینکه طراحی اولیه تاسیسات تقویت فشار گاز آباده بر مبنای 140 میلیون متر مکعب گاز در روز است، تصریح کرد: با نصب توربوکمپرسور جدید این ظرفیت افزایش و یک واحد جدید یدکی هم پیش بینی شده است.



این مقام مسئول با اشاره به نصب و راه اندازی توربوکمپرسور جدید تاسیسات تقویت فشار گاز آباده، بیان کرد: توربین خریداری شده با کمپرسور گاز سه مرحله‌ای با ظرفیت 28 میلیون متر مکعب در روز به تاسیسات آباده منتقل و راه اندازی شده است.