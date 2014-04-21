افزایش 72 درصدی بارندگی در شهرستان بهار/ افزایش شش درصدی کشت سیب زمینی در بهار

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ کرمی ظهر دوشنبه در کارگروه کشاورزی شهرستان بهار افزود: طبق آخرین آمار مجموع بارندگی از اول مهر ماه تا کنون در شهرستان بهار 37 و نیم میلیمتر بوده است که نسبت به سال زارعی گذشته در بهار که 185 میلیمتر بوده در سال جاری 72 درصد افزایش بارندگی را در شهرستان بهار داشته ایم.

هوشنگ کرمی با اشاره به اینکه در سال جاری کشاورزان بهاری مشکل تامین سوخت را پیدا کرده اند، اظهار داشت: یکی از عمده مشکلاتی که از ابتدای سال جاری کشاورزان بهاری با آن مواجه هستند میزان تزریق سوخت به شهرستان است تا جائی که تا کنون تنها دو میلیون لیتر سوخت به شهرستان بهار ارائه شده، در حالی که هنوز 600 نفر منتظر تائیدیه دریافت سوخت هستند.

کرمی همچنین اذعان داشت: در سال جاری هفت هزار و 500 هکتار از اراضی شهرستان بهار به کشت سیب زمینی اختصاص یافته است که نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش کشت را در این نوع محصول داشتیم.

وی افزود: خوشبختانه در شهرستان از لحاظ فروش محصول سیب زمینی، تهیه کود و بذر به علت همکاری تعاونی سیب زمینی کاران مشکل خاصی وجود ندارد.

کرمی با اشاره به این کشت پیاز در سال جاری در شهرستان بهار کاهش یافته است، اذعان داشت: 90 هکتار از اراضی شهرستان در سال جاری به کشت پیاز اختصاص یافته است که این میزان نسبت به سال گذشته به علت افزایش کشت سیب زمینی در سال جاری، کاهش یافته است.

وی با بیان این مطلب که جهاد کشاورزی شهرستان در سال جاری 10 برنامه را در اولویت کاری خود در راستای توسعه بخش کشاورزی بر اساس برنامه پنج ساله دوم و سند چشم انداز 20 ساله دولت دارد، گفت: با توجه به اینکه اجرای پروژه های عمرانی بخش کشاورزی شهرستان نیاز به دو میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبارات عمرانی دارد.

کرمی افزود: برنامه ها و طرح های جهاد کشاورزی در سال جاری در 18 رشته دام و طیور، تولیدات گیاهی،کشاورزی و غیره نیاز به اعتبارات عمرانی بیشتری دارد، لذا با توجه به کمبود اعتبارات، پیشبرد این طرح ها نیاز به تزریق تسهیلات دارد، چراکه تسهیلات روند پیشرفت پروژه ها را تسریع می بخشد.