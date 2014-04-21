71فقره پروانه بهره برداری واحد دام و طیور در قزوین صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف جلوخانی در این باره اظهارداشت: از این تعداد پروانه صادر شده، در بخش دامداری هشت واحد گاوداری شیری به ظرفیت 545 راس، 44 واحد گاوداری پرواری به ظرفیت چهار هزار و704 راس، سه واحد بره پرواری به ظرفیت یک هزارو 150 راس و یک واحد گوسفند داشتی به ظرفیت 400 راس است.

وی تعداد پروانه های صادر شده واحدهای مرغداری صنعتی را هشت واحد مرغ نیمچه گوشتی به ظرفیت 165 هزار قطعه، چهار واحد مرغ تخمگذار به ظرفیت 761 هزار قطعه و یک واحد مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 25هزار قطعه ذکر کرد.

جلوخانی تصریح کرد: همچنین برای یک واحد پرورش بوقلمون به ظرفیت دو هزار قطعه و یک واحد پرورش شتر مرغ به ظرفیت یک هزار قطعه پروانه بهره برداری صادر شده است.

این مسئول؛ تعداد 73 فقره پروانه بهره برداری روستائی و 100 فقره پروانه تاسیس در زیر بخش دام و طیور نیز صادر شده است.

164 هزار هکتار سطح سبز مزارع گندم در قزوین

مجری طرح گندم استان قزوین گفت: در سالجاری سطح سبز مزارع گندم آبی و دیم استان بالغ بر 164 هزارو 300 هکتار است.

حمید نوری نیا افزود: از این میزان سطح 73هزار و 200 هکتار مزارع گندم آبی و 91هزار و100 هکتار مزارع گندم دیم است.

وی ادامه داد: حدود 94 درصد این مزارع در مراحل پنجه کامل و ساقه دهی و 73 درصد در مراحل رویش است.

نوری نیا خاطر نشان کرد : علیرغم بارشهای نسبتاٌ مناسب پائیزه متاسفانه در طول زمستان غالب اراضی آبی و دیم از بارش نزولات جوی و پوشش برف محروم بوده و این امر موجب بروز علائم سرمازدگی و خشکی خاک در برخی مزارع شده است.

وی افت دمای اواخر سال 92 و نیمه اول فروردین ماه سالجاری را موجب تاثیر سرما بر وضعیت سبز غالب مزارع ذکر کرد.

مجری طرح گندم استان قزوین با اشاره به اینکه پراکنش بارندگی های بهاره انجام شده در کل استان یکسان نبوده، به کشاورزان توصیه کرد : به منظور حفظ پتانسیل تولید مزارع ضمن بازدید از وضعیت رطوبتی خاک مزارع خود و استفاده از مشاوره کارشناسان مراکز خدمات و شرکتهای فنی مهندسی کشاورزی نسبت به آبیاری مزارع و همچنین تغذیه گیاهی "کود سرک و ریز مغذی ها" مبارزه با علفهای هرز، شناسایی و کنترل بیماریهای گیاهی از جمله زنگ زرد و آفات گندم "سن و شته" اقدام کنند.

نوری نیا تاکید کرد: توجه به عوامل ذکر شده به طور قطع در عملکرد مزارع تاثیر گذار بوده و کشاورزانی که نسبت به بکارگیری نکات فنی مربوط در زمان مناسب اقدام کنند از عملکرد بالاتری برخوردار خواهند شد.

این مسئول یادآورشد: تاکنون در سطح 17 هزار هکتار از مزارع گندم آبی استان با علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ مبارزه شده است.