به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفت: نخستین وظیفه دولت حل مشکلات اقتصادی مردم است.

سردار ناصر امانی در همایش بزرگ رزمندگان اسلام که با موضوع اقتصاد علوی و فرهنگ فاطمی در مسجد جامع شهر گرمه و با حضور بسیجیان ولایت مدار این شهرستان برگزار شد، ارج نهادن به مقام مادر را جزئی از فرهنگ فاطمی عنوان کرد و افزود: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی تغییر نگرش به مقام زن است.

سردار امانی شعار سال 93 را دربرگیرنده 5 رکن اقتدار کشور دانست و افزود: باید در درجه اول برای مردم ثروت سازی شود زیرا مشکل اقتصاد در بر گیرنده دیگر مشکلات از جمله مشکل ازدواج و کاهش جمعیت و نیروی نظامی خواهد بود.

وی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی خارج کردن ثروت کشور از انحصار نفت و توسعه صنایع داخلی خصوصا کشاورزی تا کمترین وابستگی را به خارج داشته باشیم.

امانی تصریح کرد: استفاده از سبک زندگی اسلامی، ورود مردم در عرصه های مختلف و تلاش و از خودگذشتگی مسئولان می تواند به حل مشکلات کشور کمک کند.

رسیدگی به بقاع متبرکه نیازمند همکاری اوقاف و میراث فرهنگی است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: رسیدگی به بقاع متبرکه نیازمند همکاری اوقاف و میراث فرهنگی است.

علی کاظمی در نشست هم اندیشی مشترک اداره کل اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی خراسان شمالی افزود: در این نشست که به منظور بررسی وضعیت کنونی ورسیدگی به بقاع متبرکه و نظارت میراث فرهنگی در مرمت این بقاع برگزار شد و برتعامل و همکاری دو جانبه تاکید شد.

وی تصریح کرد: رسیدگی به بقاع متبرکه نیازمند هماهنگی و همکاری هر دو دستگاه اجرایی است.

کاظمی در ادامه افزود: نشست تخصصی در جهت توسعه و آبادانی بقاع متبرکه درهفته میراث فرهنگی با حضور کارشناسان میراث فرهنگی واداره اوقاف برگزار می‌شود.

به گفته وی در این نشست تفاهم نامه‌ای بین دستگاه‌های اجرایی اوقاف و میراث فرهنگی منعقد و بر همکاری های دوجانبه درساماندهی بقاع متبرکه تاکید شد.

مشارکت اداره كل امور عشاير خراسان شمالي در راستای مبارزه با آفت ملخ در گلستان

مدیرکل امور عشاير خراسان شمالي از مشارکت این اداره کل در دفع آفت ملخ استان گلستان خبرداد.

جلیل رمضانی افزود: اين اداره کل براي دفع آفت ملخ مراتع و مزارع استان گلستان به ياري دستگاه هاي اجرایی این استان شتافت.

وی اظهار داشت: با توجه به شيوع آفت ملخ در مراتع و مزارع استان گلستان اين اداره كل با اعزام دو دستگاه تانكر آب براي سمپاشي در اين مبارزه شركت کرد.

رمضاني افزود: اين تانكرها با ظرفيت بيست هزار ليتر در مناطق چايلي دره و شارلق در دفع آفت ملخ به كار گرفته شدند.